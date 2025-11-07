핵융합 연구장치 둘러 본 李대통령 "중수소·삼중소수 24시간 투입 가능한가?"

KSTAR에 갚은 관심…전력 수요·탄소 중립 대응 위한 미래 에너지원

핵융합을 일으키는 기제 묻기도

이재명 대통령이 7일 '다시 과학기술인을 꿈꾸는 대한민국' 국민보고회에 앞서 대전 대덕연구단지 내 한국핵융합에너지연구원을 방문했다.

이번 방문은 인공지능(AI) 시대에 급증하는 전력 수요와 탄소 중립에 대응하기 위한 미래 에너지원인 핵융합 연구개발(R&D) 진행 상황을 청취하고 연구자들의 노고를 격려하기 위해 마련됐다.

이 대통령은 세계 최초 초전도 핵융합 연구장치인 KSTAR(Korea Superconducting Tokamak Advanced Research) 시설을 둘러보며 작동 원리와 연구 성과 등을 경청했다.

KSTAR가 향후 핵융합 반응을 통한 전력 생산에 최적화한 환경 조성에 기여하게 될 것이라는 설명을 들은 이 대통령은 "연구장치를 영구적으로 돌릴 수 있느냐", "중수소, 삼중수소 같은 연료 투입이 24시간 가능한가" 등 깊은 관심을 보였다.

또한 이재명 대통령은 10m 높이의 KSTAR 핵심장치를 가리키며 "주로 어떤 연구를 하는 것이냐"며 장치 내 플라스마 발생 원리, 핵융합을 일으키는 기제 등을 연이어 묻기도 했다.

남용운 핵융합연 KSTAR 연구본부장은 "KSTAR 건설을 통해 핵융합 선진국으로 도약하는 데 성공했다"며 이제부터는 인공지능(AI) 기술과 한국형 실증로 개발을 통해 핵융합 상용화의 시대를 앞서가겠다는 포부를 밝혔다.

이날 방문에는 배경훈 과기부총리, 김용범 정책실장, 하정우 AI미래기획수석과 오영국 핵융합연 원장 등이 동행했다.





