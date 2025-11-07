본문 바로가기
“해답은 현장에 있다”… 영주시-중진공, ‘찾아가는 현장소통 간담회’ 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.07 15:41

지역소멸 위기 극복·중소기업 재도약 방안 모색

경북 영주시가 중소벤처기업진흥공단(중진공)과 손잡고 지역소멸위기 극복과 중소기업 재도약을 위한 해법 찾기에 나섰다.


영주시는 7일 시청 제1회의실에서 중진공과 함께 '찾아가는 중진공 현장소통 간담회'를 열고 지역기업의 경쟁력 회복과 지역경제 활력 제고 방안을 논의했다.

영주시가 중진공과 ‘찾아가는 현장소통 간담회’를 갖고 기념촬영하고 있다. 영주시 제공

현재 경북 23개 시·군 중 15곳이 인구소멸위기 지역으로 분류된 가운데, 최근 경북북부지역의 산불 피해까지 겹치며 중소기업의 경영환경이 악화된 상황이다.

이날 간담회에는 영주시를 비롯해 중진공, 안동시, 경북경제진흥원 등 유관기관 관계자와 비트로시스, 엠엔비그린어스, 서궁 등 지역 중소기업 대표들이 참석했다. 참석자들은 인력난 해소, 지역특화 산업 육성, 수출지원 확대 등을 중심으로 다양한 의견을 교환했다.


기업들은 정책자금 지원 확대, 핵심인력 확보, 기업 맞춤형 제도 안내 등을 요청했으며, 중진공은 인력지원·정책자금·경영컨설팅 등 실질적 지원 프로그램을 소개하며 소통의 장을 열었다.


김명자 중진공 기업지원실장은 "현장의 목소리를 적극 반영해 경북 소멸위기 지역의 중소기업들이 지역 주력기업으로 성장할 수 있도록 지원을 강화하겠다"고 전했다.

영주시는 이번 간담회를 계기로 유관기관과의 협력 네트워크를 강화하고, 현장 수요에 맞춘 맞춤형 지원정책을 지속적으로 발굴·확대해 나갈 계획이다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
