김동근 시장 "미래 성장 거점 '대변신'…주민이 체감하도록 만들 것"

[기획]의정부시, 우리동네 정책로드맵 '호원1동편' 발표

보행자 중심으로 탈바꿈한 망월로…도시 첫인상 바꿔

중랑천·호원천, 생태와 여가 공존하는 도시 속 쉼터로

백영수시립미술관 조성·주민주도 축제로 문화 일상화

캠프 잭슨·예비군훈련장 재편…미래를 준비하는 변화

경기 의정부시(시장 김동근)가 시민 생활과 밀접한 행정, 인프라, 복지, 문화 등을 총망라한 '우리동네 정책로드맵' 호원1동 편을 7일 발표하고, 호원1동을 '자연·문화·일상이 조화'를 이루는 미래형 도시로 탈바꿈시키겠다는 의지를 밝혔다.

의정부시, 우리동네 정책로드맵 호원1동 정책 로드맵. 의정부시 제공

보행자 중심 '망월로'…도시 첫인상 개선

호원1동의 핵심 변화는 도시의 첫인상을 결정짓는 망월로 일대의 대대적인 재구조화다. 서울과 맞닿아 있는 호원1동은 의정부의 남쪽 관문이자 도시의 첫인상을 결정짓는 지역이다. 시는 '걷고 싶은 거리 조성 사업'을 통해 차량 중심의 도로를 벗어나 보행자 친화형 거리로 탈바꿈시켰다.

특히, 망월로 일대는 '2025년도 경기 더드림 재생사업' 공모에 선정되어 2026년부터 2028년까지 웰니스 거점공간 운영, 건강친화 망월로 활성화 등 걷고 머무는 건강한 도시를 만드는 데 박차를 가할 계획이다.

대표적인 사례로 망월로 일대는 '걷고 싶은 거리 조성 사업'을 추진해 ▲보행로 확장 ▲고원식 횡단보도 설치 ▲가로수 식재 ▲경관 조명 설치 등 공간을 재구조화하며, 차량 중심의 도로에서 보행자 친화형 거리로 탈바꿈했다.

아울러 시는 '2025년도 경기 더드림 재생사업' 공모에 망월로(호원동 119-11번지 일원)가 선정됨에 따라 걷고 머무는 거리 조성을 통한 건강한 도시 만들기에 박차를 가하고 있다.

2026년부터 2028년까지 ▲웰니스 거점공간 운영 ▲스포츠 크루 활성화 ▲건강친화 망월로 활성화 ▲지역 대학과 연계한 오픈 캠퍼스 운영 등을 추진할 계획이다.

망월로 경기 더드림 재생사업 조감도. 의정부시 제공 원본보기 아이콘

도심 속 자연과 여유…일상에 스며든 생태하천

중랑천은 단순한 치수 공간을 넘어, 시민들이 사계절 머물며 자연을 누리는 생태·문화공간으로 거듭나고 있다.

봄에는 청보리가 일렁이는 '청보릿길', 가을에는 하얀 메밀꽃이 흐드러진 '메밀길'로 변모하는 산책로는 시민들에게 계절의 변화를 가장 가까이에서 체감할 수 있는 쉼터로 자리 잡았다.

중랑천 일원에는 전통 벼농사 체험장도 조성돼 시민들의 흥미를 끌고 있다. 한때 유해식물로 뒤덮여 방치됐던 둔치 공간이 아이들과 주민들이 함께하는 생태 체험장으로 재탄생한 것이다. 모내기부터 가을걷이, 탈곡, 도정에 이르기까지, 도시 속에서 농촌의 사계를 체험할 수 있는 공간으로 꾸준히 활용되고 있다.

발물쉼터에서는 지역 예술인들이 참여하는 버스킹이 열려, 일상 속에서도 문화와 예술을 마주할 수 있다. 더불어, 굵은 모래와 마사토로 조성된 '맨발의 청춘길'은 도심 속에서도 자연을 온몸으로 느끼며 건강한 걷기를 즐길 수 있는 또 하나의 명소로 자리잡고 있다.

또한 도봉산에서 흘러 중랑천과 만나는 호원천은 생태와 여가, 휴식이 어우러진 자연형 하천으로 새롭게 복원됐다.

생태수로 복원과 생태탐방로 조성, 생태교육장 구축 등 올해까지 6년간의 사업을 통해 물길의 건강성을 회복했으며, 이제는 도심 속 친수공간으로 시민 곁에 다가서고 있다.

중랑천 맨발의 청춘길. 의정부시 제공 원본보기 아이콘

문화의 결 따라 흐르는 일상…예술이 숨 쉬는 동네

호원1동은 시민의 삶과 맞닿은 문화공간으로 서서히 변모하고 있다.

지역 내 첫 시립미술관 건립이 추진 중인 백영수미술관은 한국 현대미술의 선구자 고(故) 백영수 화백이 생전 거주하며 작품 활동을 이어간 공간이다. 현재는 (재)백영수미술문화재단이 운영 중이며, 시는 지난해 재단과 업무협약을 체결하고 시립화 절차에 들어갔다.

해당 부지는 재개발 구역에 편입됨에 따라 시는 인근 기부채납 예정 부지에 문화공원을 조성하고, 교육·체험·연구 기능을 갖춘 복합문화공간으로 미술관을 신축할 계획이다.

단순한 이전을 넘어 백영수 화백의 예술 세계를 시민과 공유하는 열린 미술관으로 조성해 지역 예술 생태계의 거점으로 발전시킨다는 구상이다.

이와 함께 시민이 주도하는 문화행사도 호원1동의 일상에 자연스럽게 녹아들고 있다.

올해 3회째를 맞은 '의정부 호원 벚꽃 페스타'는 중랑천변을 따라 흐드러지게 핀 벚꽃을 배경으로, 지역 상인과 주민이 함께 만든 주민주도형 축제로 자리 잡았다.

의정부 호원 벚꽃 페스타는 문화와 상권을 연결하며, 주민이 주도하는 대표적인 지역 축제로 자리매김하고 있다.

중랑천 벼농사 체험장. 의정부시 제공 원본보기 아이콘

미래 성장 거점으로 변모하는 호원1동

호원1동이 공간 재편과 규제 완화를 통해 미래 성장의 중심지로 주목받고 있다.

2023년 캠프 잭슨 부지에 대한 발전종합계획이 기존 근린공원(예술공원)에서 첨단산업 및 자족시설 용지로 변경되면서 개발 방향에 큰 전환점이 마련됐다. 이는 일자리 창출과 지역경제 활성화를 위한 기반 조성의 일환이다.

특히 캠프 잭슨은 기존 지침상 개발제한구역(GB) 해제 대상이 아니었던 8만2천㎡ 규모의 소규모 반환 공여지였으나, 시는 관계기관과의 지속적인 협의를 통해 제도 개선을 이끌어냈다.

그 결과, 지난해 4월 관련 지침이 개정돼 20만㎡ 미만 부지도 GB 해제가 가능해졌다. 이에 따라 캠프 잭슨 일원은 첨단산업과 R&D 연구시설 중심으로 개발이 추진될 예정이며, 현재는 연말 완료를 목표로 토양오염 정화가 진행 중이다.

국도 3호선, 수도권제1순환고속도로, 전철 1호선이 인접한 우수한 교통망을 갖춘 이곳은 향후 기업 유치와 신성장 동력 확보의 거점으로 기대를 모으고 있다.

예비군훈련장 이전도 눈에 띄는 변화 중 하나다. 시는 시민공론장을 통해 새로운 이전지를 확정하고, 국방부와 경기도 등과의 협의를 이어가고 있다.

기존 부지가 비워지면, 지역 내 장기 현안이던 나들목 연결 사업이 본격 추진될 수 있다.

국도 3호선과 서부로를 직접 연결하는 나들목 개설은 호원동 주민들의 교통 편의성을 높이고, 지역 내 도로망의 체계를 한층 더 촘촘하게 만든다.

백영수미술관 전경. 의정부시 제공 원본보기 아이콘

이 사업이 마무리되면 만성적인 교통 정체 해소는 물론, 생활권과 산업시설 간 접근성이 대폭 개선될 전망이다.

김동근 시장은 "호원1동은 자연, 문화, 일상이 조화를 이루며 도시의 품격을 높이고 있다"며 "삶의 질을 높이는 변화들이 일상 속에서 체감될 수 있도록 실효성 있는 정책을 펼쳐나가겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



