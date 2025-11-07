익산시 '악취상황실' 운영…1,576건 민원 처리

전문인력 4명 투입…"쾌적한 생활환경 조성"

전북 익산시가 올해 하절기 '24시간 악취상황실'을 운영해 총 1,576건의 악취 민원을 처리했다.

7일 시에 따르면 이번 악취상황실은 지난 5월부터 지난달까지 6개월 동안 전문인력 4명이 투입돼 평일 뿐 아니라 주말과 공휴일에도 쉬지 않고 24시간 악취를 감시했다.

익산시가 현장 중심의 악취 민원 처리로 쾌적한 생활환경 조성에 힘을 쏟고 있다. 익산시 제공 AD 원본보기 아이콘

이 기간 야간 51건을 포함해 총 115건의 시료포집을 실시했으며, 악취 배출허용기준을 초과한 7개 사업장에는 조업정지와 개선명령 등으로 시설 개선과 악취 저감을 유도했다.

민원 유형별로는 ▲축산악취 1,206건(77%) ▲산단 악취 252건(16%) ▲기타 118건(7%)으로 집계됐다. 상황실 근무자들은 민원이 접수되면 악취 역추적 시스템을 활용해 발원지를 신속히 파악하고, 즉시 현장 출동해 조치했다.

특히 축산악취에 대해서는 축사나 가축 분뇨 재활용시설을 중심으로 주요 사업장을 선정하고, 감시반 2명이 상시 순찰을 실시해 악취 발생 시 즉시 저감조치를 시행했다. 산업단지 지역은 야간 조업장 점검과 악취 측정 차량·모니터링 시스템을 병행해 지역별 맞춤형 감시체계를 구축했다.

또 악취 저감 행정에 대한 시민 신뢰도 향상과 선제 대응 기반 강화에도 힘썼다. 공동주택 입주민 대상 '찾아가는 맞춤형 악취간담회'를 추진하고, 축산농가와 환경기술인 교육을 통해 악취 행정의 이해도를 높였다.

전북도, 전주시, 김제시, 완주군과 함께 악취 저감 상설협의체도 출범했다. 이번 협의체를 통해 정책 자문과 현장 대응 등 상시 협력 체계를 구축하고, 실질적인 악취 대책을 추진할 계획이다.

시는 상대적으로 악취 민원이 적게 발생하는 동절기(11~4월)에는 평일 오전 9시부터 자정까지, 주말에는 오후 2시부터 10시까지 탄력적으로 악취상황실을 운영한다.

이와 함께 연말까지 악취 민원 데이터 분석 용역을 진행해 실질적인 저감 대책을 마련하고, 2026 익산시 악취종합계획을 수립해 체계적 관리 기반을 구축할 계획이다.

시 관계자는 "앞으로도 적극적이고 선제적인 악취 감시 활동을 통해 시민이 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "현장 중심의 대응체계를 지속적으로 강화하겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



