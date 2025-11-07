남원시, 10~11일 '농업인 대잔치' 행사

농산물 장터 등 즐길거리 '풍성'

전북 남원시농업인단체협의회는 오는 10일~11일까지 이틀간 사랑의 광장에서 시민과 함께하는 남원농업인 대찬치 행사를 연다고 7일 밝혔다.

이번 행사는 시민과 함께하는 장터마당을 열어 남원농산물의 우수성을 알리기 위해 마련됐으며 남원시민과 함께할 수 있도록 농산물 판매 장터 및 시민과 함께하는 체험마당, 제30회 농업인의 날 기념행사 등을 할 계획이다.

농산물 장터에서 판매하는 상품은 남원 각지에서 생산되는 최고품질의 농산물이고 지역경제 및 지역화폐 활성화를 위해 판매금액의 약 30% 정도를 남원사랑상품권으로 환급 할인 예정이다.

또 행사 중에 우리 농업을 사랑하는 시민 및 관광객에게 우리 농산물을 가지고 1,000인의 밥상(비빔밥)을 준비해 밥맛 좋고 품질 좋은 남원농산물을 시식할 기회도 제공하고, 농업인의 날의 주인공인 농업인들과 30주년 기념 떡 케이크를 잘라 나눌 예정이다.

남원시농업기술센터는 제30회 농업인의 날을 맞이해 농업에 종사하는 분들의 노고를 기리고 지역 농업의 발전을 위해 헌신하는 분을 분야별로 4명을 선정, 농업인 대상을 수여할 계획이다.

또 사과 품평회 결과 전시와 쌀 품종별 식미 평가 행사 등 다양한 프로그램과 이벤트가 구성될 수 있도록 전폭적 지원을 할 예정이다.





