남원시, 10~11일 '농업인 대잔치' 행사

호남취재본부 백건수기자

입력2025.11.07 14:31

농산물 장터 등 즐길거리 '풍성'

전북 남원시농업인단체협의회는 오는 10일~11일까지 이틀간 사랑의 광장에서 시민과 함께하는 남원농업인 대찬치 행사를 연다고 7일 밝혔다.

제30회 농업인의날 시민과 함께하는 남원농업인대잔치 포스터. 남원시 제공

제30회 농업인의날 시민과 함께하는 남원농업인대잔치 포스터. 남원시 제공

이번 행사는 시민과 함께하는 장터마당을 열어 남원농산물의 우수성을 알리기 위해 마련됐으며 남원시민과 함께할 수 있도록 농산물 판매 장터 및 시민과 함께하는 체험마당, 제30회 농업인의 날 기념행사 등을 할 계획이다.


농산물 장터에서 판매하는 상품은 남원 각지에서 생산되는 최고품질의 농산물이고 지역경제 및 지역화폐 활성화를 위해 판매금액의 약 30% 정도를 남원사랑상품권으로 환급 할인 예정이다.

또 행사 중에 우리 농업을 사랑하는 시민 및 관광객에게 우리 농산물을 가지고 1,000인의 밥상(비빔밥)을 준비해 밥맛 좋고 품질 좋은 남원농산물을 시식할 기회도 제공하고, 농업인의 날의 주인공인 농업인들과 30주년 기념 떡 케이크를 잘라 나눌 예정이다.


남원시농업기술센터는 제30회 농업인의 날을 맞이해 농업에 종사하는 분들의 노고를 기리고 지역 농업의 발전을 위해 헌신하는 분을 분야별로 4명을 선정, 농업인 대상을 수여할 계획이다.


또 사과 품평회 결과 전시와 쌀 품종별 식미 평가 행사 등 다양한 프로그램과 이벤트가 구성될 수 있도록 전폭적 지원을 할 예정이다.




호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
