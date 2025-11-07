본문 바로가기
백영현 시장 "책으로 성장하는 인문도시 포천, 공직사회 독서문화 정착"

이종구기자

입력2025.11.07 12:56

포천시, 2년 연속 '독서경영 우수 직장' 인증 획득

경기 포천시는 문화체육관광부와 한국출판문화산업진흥원이 주최하는 '대한민국 독서경영 우수 직장 인증제'에서 2년 연속 인증을 받았다.

포천시가 문화체육관광부와 한국출판문화산업진흥원이 주최하는 '대한민국 독서경영 우수 직장 인증제'에서 2년 연속 인증을 받았다. 포천시 제공

'대한민국 독서경영 우수 직장 인증제'는 직장 내 독서환경 조성과 독서프로그램 운영을 통해 독서문화 확산에 기여한 기관을 선정·인증하는 제도로, 2014년부터 매년 시행되고 있다. 올해는 전국에서 총 277개 기관이 인증을 받았다.


포천시는 지난해 '책과 함께 성장하는 인문도시 포천'이라는 비전을 세우고 독서경영을 본격 도입해 첫 인증을 획득했다. 올해는 △공직자 희망도서 배달 서비스 △공무원 독서활성화 교육 △신청사 내 추천 도서 안내대 설치 △직장 독서동아리 운영 △도서 요약 서비스 등 기존 프로그램을 내실화하며 독서경영을 정착시켰다.

특히 백영현 포천시장이 직접 매달 직원과 함께 읽고 싶은 도서를 선정·소개하고, 독서 소감을 공유하는 '이달의 추천 도서' 프로그램을 새롭게 추진해 조직 내 독서문화 확산을 주도했다. 시의 강한 독서경영 의지와 공직사회의 자발적 참여는 2년 연속 인증이라는 성과로 결실을 맺었다.


백영현 포천시장은 "책을 매개로 소통하고 성장하는 조직 문화를 지속적으로 조성하겠다"며 "이러한 노력이 포천시의 발전으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.




포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
