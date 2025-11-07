강훈식 대통령 비서실장과 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 7일 국회에서 열린 예결위 전체회의에 참석해 의원들과 인사하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스"치킨집보다 더 잘 벌어" 가맹점 연평균 매출 '9억... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 의원들과 인사하는 강훈식-구윤철
2025년 11월 07일(금)
강훈식 대통령 비서실장과 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 7일 국회에서 열린 예결위 전체회의에 참석해 의원들과 인사하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"더는 못 참아" 결국 국가 나섰다…6개월 간 무려 '6063마리' 곰 포획
"치킨집보다 더 잘 벌어" 가맹점 연평균 매출 '9억' 육박한 엽떡
"여의도 한강공원에 군복 입은 중국인들이 쫙"…누리꾼 "이건 아니지"
나초 먹으려다 수십억 '횡재' 행운의 사나이…몸 던져 오타니 홈런볼 잡아
베트남 여행 중 사라진 韓노모…두 시간 수색해 찾아준 현지인 '감동'
"맥주가 술이야? 음료수지" 가볍게 생각했다가…10년 이상 앞당겨진 '출혈성 뇌졸중'
음료컵에 비친 흐릿한 '이것' 때문에…일본 아이돌 연습생 퇴출된 사연
나초 포기하고 잡은 오타니 143ｍ 홈런공…경매 시작가격이 무려