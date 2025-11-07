정춘생 의원, 혁신당 최고위원 출마…"'조국의 봄날' 열 것"

정춘생 조국혁신당 의원이 7일 최고위원 출마를 선언했다.

정 의원은 이날 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "'조국의 봄날'을 열기 위해 최고위원에 출마한다"고 밝혔다.

정 의원은 "국민이 원하지만, 논란이 두려워 회피해 왔던 과제들(포괄적 차별금지법과 생활동반자법, 헌법불합치 판결에 따른 낙태죄 폐지, 비동의간음죄 도입 등)을 책임 있게 추진하겠다"고 밝혔다.

또 "'양당 독점'이라는 정치적 구조를 깨지 않고는 진정한 지방자치, 생활 정치는 불가능하다"면서 "2026 지방선거에서 제5기 민주정부 수립을 위한 발판을 튼튼히 세우겠다"고 강조했다.

정 의원은 '기초·광역의원 중대선거구제 및 결선투표제 도입을 위한 공직선거법 개정안'을 발의한 바 있다. 이와 관련해 정 의원은 "저의 정치개혁 법안이 제도화된다면, 조국혁신당의 유능한 후보들이 공정한 운동장에서 전폭적인 지지를 받을 수 있다"며 "그 미래를 제가 반드시 앞당기겠다"고 했다.

아울러 "제 '빽'은 오로지 당원 여러분"이라며 "저는 학생운동 때부터 조국과 함께했고, 앞으로도 끝까지 함께할 것"이라고 했다.

이어 "김대중, 노무현, 문재인을 대통령으로 만들었던 경험과 헌신을 모두 '조국의 봄날'을 위해 쏟겠다"고 강조했다.





