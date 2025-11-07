본문 바로가기
Dim영역
부동산
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

평촌 샘마을, 한토신·KB부동산신탁 예비사업시행자 지정 신청

한진주기자

입력2025.11.07 10:31

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

1주일 만에 동의율 57% 달성
연내 특별정비계획 지정 신청 예정

평촌 선도지구 중 한 곳인 평촌 샘마을이 한국토지신탁·KB부동산신탁을 예비사업시행자로 지정하는 신청서를 안양시청에 제출했다고 7일 밝혔다.


평촌 샘마을 통합재건축 주민대표단과 한국토지신탁 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 한국토지신탁 제공

평촌 샘마을 통합재건축 주민대표단과 한국토지신탁 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 한국토지신탁 제공

AD
원본보기 아이콘

평촌 샘마을 아파트는 지난달 23일 양사를 예비사업시행자로 선정한 이후, 약 1주일 만에 57%의 동의율을 달성했다. 효율적이면서도 안정적으로 사업을 추진하기 위해 신탁방식으로 사업방향을 정했다.

한국토지신탁 관계자는 "토지등소유자분들의 관심과 참여가 높아 향후 사업 진행도 신속하게 이뤄질 수 있을 것으로 보인다"고 말했다.


평촌 샘마을은 경기도 안양시 호계동 1121번지 일원에 위치, 대우한양·쌍용·임광·우방 4개 단지로 구성돼있다. 총 2334가구 규모의 대단지로 재건축 사업이 완료되면 약 4000가구 규모로 확대될 전망이다.


평촌 샘마을 단지 내에는 안양남초등학교와 대안중학교·대안여자중학교가 있다. 인근 자유공원을 비롯해 안양시 어린이 교통공원, 흥안 어린이공원이 있으며, 평촌 먹거리촌과 평촌 학원가를 이용하기에도 편리하다. 수도권 제1순환고속도로와 2029년 완공을 목표로 하고 있는 동탄인덕원선이 인근에 있어 교통환경 또한 우수하다.

평촌 샘마을 통합재건축 주민대표단은 예비사업시행자인 한국토지신탁·KB부동산신탁과 함께 연내 특별정비계획신청을 마치고, 내년 상반기 내 특별정비구역 지정을 목표로 사업을 추진해 나갈 계획이다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"치킨집보다 더 잘 벌어" 가맹점 연평균 매출 '9억' 육박한 엽떡 "치킨집보다 더 잘 벌어" 가맹점 연평균 매출 '9억... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"맥주가 술이야? 음료수지" 가볍게 생각했다가…10년 이상 앞당겨진 '출혈성 뇌졸중'

음료컵에 비친 흐릿한 '이것' 때문에…일본 아이돌 연습생 퇴출된 사연

'오픈런 맛집' 런던베이글뮤지엄의 추락

"앱 따라가도 없어"…자취 감춘 붕어빵 노점

나초 포기하고 잡은 오타니 143ｍ 홈런공…경매 시작가격이 무려

트럼프에 찰싹 붙은 그녀…국민 82% "전폭적 지지"

'밤샘' 대신 '칼퇴'로 바뀐 국감…국감 시간 지난해보다 10% 짧아져

새로운 이슈 보기