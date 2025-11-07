"내가 어디가든 서커스장 돼" 조타 장례식 불참에 입 연 호날두

"많은 이가 비판하지만 신경 쓰지 않는다"

"어디를 가든 그곳은 서커스장 되고 말아"

크리스티아누 호날두(알 나스르)가 지난 7월 교통사고로 사망한 포르투갈 대표팀 동료 디오구 조타의 장례식에 불참한 이유를 밝혔다.

호날두는 7일(현지시간) 유튜브 토크쇼 '피어스 모건 언센서드'에서 "조타의 장례식에 가지 않아서 사람들이 나를 많이 비판하지만, 신경 쓰지 않는다"면서 "양심이 선하고 자유롭다면 사람들이 뭐라고 하든 걱정할 필요가 없다"고 말했다.

지난 7월 조타는 불의의 교통사고로 세상을 떠났다. 호날두는 당시 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 조타의 사진과 함께 "말도 안 된다. 우리는 얼마 전에도 대표팀에서 함께 뛰었는데"라는 글을 올렸다.

하지만 정작 호날두는 조타의 장례식장에 모습을 드러내지 않았고, 비난 여론이 들끓었다.

호날두는 조타가 떠난 당시를 떠올리며 "(사망)소식을 듣고 믿기지 않았다. 정말 많이 울었다"며 "여전히 대표팀 유니폼을 입을 때마다 충격의 기운이 느껴진다"고 말했다. 이어 친부가 세상을 떠난 이후 친부 무덤에 다시는 가지 않았다고 털어놓았다. 그는 "나를 아는 사람이라면 내 명성을 잘 알고 있을 것"이라면서 "내가 어디를 가든 그곳은 서커스장이 되고 만다"고 말했다.

호날두 자신이 움직이면 관심이 모두 그에게 쏠리기 때문이다. 그는 "조타의 장례식장에서 그런 관심을 원하지 않았다"고 이유를 밝혔다. 그러면서 "내가 장례식에 불참한 것은 조타와 그의 가족을 위한 행동이었다"며 "사람들은 계속 비판할 수 있지만 나는 내 결정에 만족한다"고 덧붙였다.





