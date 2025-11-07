본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

신한카드, 코리아 그랜드 페스티벌 연계 이벤트

문채석기자

입력2025.11.07 10:15

시계아이콘00분 16초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국내 30만원 이상 결제 시
최대 100만원 캐시백

신한카드는 민간 합동 '코리아 그랜드 페스티벌' 연계 이벤트를 한다고 7일 밝혔다.


서울 중구 을지로 신한카드 본사. 신한카드

서울 중구 을지로 신한카드 본사. 신한카드

AD
원본보기 아이콘

오는 30일까지 신한쏠페이나 신한카드 홈페이지에서 이벤트 응모 후 국내에서 30만원 이상 신한카드로 결제하면 추첨을 통해 최대 100만원을 캐시백해준다.

같은 기간 이벤트 응모 후 전국 1만여개 착한가격업소에서 신한카드로 1만원 이상 결제하면 2000원을 돌려준다.


디지털 온누리 상품권 애플리케이션에 신한카드를 처음 등록하는 고객이 등록 후 3만원 이상 이용하고 이벤트에 응모하면 추첨을 통해 5000명에게 1만원을 환급해준다.


온누리 보물마켓 내 신한카드 전용관에서는 연말까지 신한카드 결제 시 10% 할인해준다.




문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"치킨집보다 더 잘 벌어" 가맹점 연평균 매출 '9억' 육박한 엽떡 "치킨집보다 더 잘 벌어" 가맹점 연평균 매출 '9억... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"맥주가 술이야? 음료수지" 가볍게 생각했다가…10년 이상 앞당겨진 '출혈성 뇌졸중'

음료컵에 비친 흐릿한 '이것' 때문에…일본 아이돌 연습생 퇴출된 사연

'오픈런 맛집' 런던베이글뮤지엄의 추락

나초 포기하고 잡은 오타니 143ｍ 홈런공…경매 시작가격이 무려

쓰레기방 만들고 떠난 세입자…보증금도 안받았는데 청소비만 '100만원'

트럼프에 찰싹 붙은 그녀…국민 82% "전폭적 지지"

라면이 끌고 건강기능식이 밀고…올해 'K푸드+' 수출 5.7%↑

새로운 이슈 보기