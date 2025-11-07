신한카드, 코리아 그랜드 페스티벌 연계 이벤트

국내 30만원 이상 결제 시

최대 100만원 캐시백

신한카드는 민간 합동 '코리아 그랜드 페스티벌' 연계 이벤트를 한다고 7일 밝혔다.

오는 30일까지 신한쏠페이나 신한카드 홈페이지에서 이벤트 응모 후 국내에서 30만원 이상 신한카드로 결제하면 추첨을 통해 최대 100만원을 캐시백해준다.

같은 기간 이벤트 응모 후 전국 1만여개 착한가격업소에서 신한카드로 1만원 이상 결제하면 2000원을 돌려준다.

디지털 온누리 상품권 애플리케이션에 신한카드를 처음 등록하는 고객이 등록 후 3만원 이상 이용하고 이벤트에 응모하면 추첨을 통해 5000명에게 1만원을 환급해준다.

온누리 보물마켓 내 신한카드 전용관에서는 연말까지 신한카드 결제 시 10% 할인해준다.





