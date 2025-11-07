본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

1Q 미국나스닥100 ETF, 순자산 500억 돌파

박형수기자

입력2025.11.07 09:55

시계아이콘00분 56초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

하나자산운용은 '1Q 미국나스닥100 ETF' 순자산이 500억원을 돌파했다'고 7일 밝혔다.


나스닥100 ETF는 애플, 구글, 엔비디아, 테슬라, 팔란티어 등 미국 테크 산업을 대표하는 기술주 중심 100개 기업으로 구성된 나스닥 100 지수에 투자하는 상품이다. 개인 및 연금투자자들의 활용도가 높은 미국 대표지수형 ETF로 평가받는다.

개인투자자는 1Q 미국나스닥100 상장 이후 231억원 규모로 순매수했다. 은행, 보험, 기관투자자(기타법인) 등 다양한 투자주체에서 순매수가 이어졌다.


1Q 미국나스닥100 ETF는 총 보수는 연 0.0055%로 한국거래소를 포함해 미국, 일본, 호주, 홍콩 등 주요 금융 선진 국가에 상장된 나스닥100 ETF 중 최저 보수다. 전 세계적으로 나스닥 100을 추종하는 ETF 중 순자산이 가장 큰 Invesco QQQ Trust ETF의 총 보수(연 0.2000%) 대비 100분의 3 미만 수준의 낮은 비용으로 무엇보다 연금 등 장기 투자에 적합한 구조를 가지고 있다.


국내 상장한 나스닥100 ETF와 비교해 차별화된 분배 일정과 가장 낮은 주당 가격이라는 점도 특징이다.

하나자산운용은 올해 ▲1Q 미국S&P500 ▲1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 ▲1Q 미국나스닥100 ▲ 1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브를 상장하며 연금투자자를 위한 미국 대표지수 ETF 4종 시리즈를 완성했다.


김태우 하나자산운용 대표는 "ETF 시장에서 대표지수의 저보수 전략은 글로벌 ETF 시장에서의 트렌드"라며 "미국에서도 1999년 상장해 가장 규모가 큰 QQQ ETF(Invesco QQQ Trust)보다 늦은 2020년에 상장한 QQQM ETF(Invesco NASDAQ 100)가 낮은 보수에 힘입어 빠르게 순자산이 증가했다"고 설명했다.


이어 "인덱스펀드의 아버지이자 뱅가드 그룹의 창시자인 존 보글을 비롯하며 워런 버핏, 존 템플턴, 하워드 막스 등 유명한 투자 석학들은 장기 투자에서 저비용 투자의 중요성을 꾸준히 강조해 왔다"라고 강조했다.


김 대표는 "저보수의 효과는 곧 투자자들의 투자 수익률 상승으로 이어지므로 나스닥100 ETF와 같은 대표지수상품의 경우 장기 성과에 있어 총 보수를 최소화하는 것이 결국 투자자들의 장기 수익률과 직결될 수 있다"고 말했다.


1Q 미국나스닥100 ETF, 순자산 500억 돌파
AD
원본보기 아이콘




박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"치킨집보다 더 잘 벌어" 가맹점 연평균 매출 '9억' 육박한 엽떡 "치킨집보다 더 잘 벌어" 가맹점 연평균 매출 '9억... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"맥주가 술이야? 음료수지" 가볍게 생각했다가…10년 이상 앞당겨진 '출혈성 뇌졸중'

음료컵에 비친 흐릿한 '이것' 때문에…일본 아이돌 연습생 퇴출된 사연

'오픈런 맛집' 런던베이글뮤지엄의 추락

나초 포기하고 잡은 오타니 143ｍ 홈런공…경매 시작가격이 무려

쓰레기방 만들고 떠난 세입자…보증금도 안받았는데 청소비만 '100만원'

트럼프에 찰싹 붙은 그녀…국민 82% "전폭적 지지"

서민대출 못갚고 나라에서 갚아주는 비율 급증…예산부족 우려도

새로운 이슈 보기