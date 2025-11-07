1Q 미국나스닥100 ETF, 순자산 500억 돌파

하나자산운용은 '1Q 미국나스닥100 ETF' 순자산이 500억원을 돌파했다'고 7일 밝혔다.

나스닥100 ETF는 애플, 구글, 엔비디아, 테슬라, 팔란티어 등 미국 테크 산업을 대표하는 기술주 중심 100개 기업으로 구성된 나스닥 100 지수에 투자하는 상품이다. 개인 및 연금투자자들의 활용도가 높은 미국 대표지수형 ETF로 평가받는다.

개인투자자는 1Q 미국나스닥100 상장 이후 231억원 규모로 순매수했다. 은행, 보험, 기관투자자(기타법인) 등 다양한 투자주체에서 순매수가 이어졌다.

1Q 미국나스닥100 ETF는 총 보수는 연 0.0055%로 한국거래소를 포함해 미국, 일본, 호주, 홍콩 등 주요 금융 선진 국가에 상장된 나스닥100 ETF 중 최저 보수다. 전 세계적으로 나스닥 100을 추종하는 ETF 중 순자산이 가장 큰 Invesco QQQ Trust ETF의 총 보수(연 0.2000%) 대비 100분의 3 미만 수준의 낮은 비용으로 무엇보다 연금 등 장기 투자에 적합한 구조를 가지고 있다.

국내 상장한 나스닥100 ETF와 비교해 차별화된 분배 일정과 가장 낮은 주당 가격이라는 점도 특징이다.

하나자산운용은 올해 ▲1Q 미국S&P500 ▲1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 ▲1Q 미국나스닥100 ▲ 1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브를 상장하며 연금투자자를 위한 미국 대표지수 ETF 4종 시리즈를 완성했다.

김태우 하나자산운용 대표는 "ETF 시장에서 대표지수의 저보수 전략은 글로벌 ETF 시장에서의 트렌드"라며 "미국에서도 1999년 상장해 가장 규모가 큰 QQQ ETF(Invesco QQQ Trust)보다 늦은 2020년에 상장한 QQQM ETF(Invesco NASDAQ 100)가 낮은 보수에 힘입어 빠르게 순자산이 증가했다"고 설명했다.

이어 "인덱스펀드의 아버지이자 뱅가드 그룹의 창시자인 존 보글을 비롯하며 워런 버핏, 존 템플턴, 하워드 막스 등 유명한 투자 석학들은 장기 투자에서 저비용 투자의 중요성을 꾸준히 강조해 왔다"라고 강조했다.

김 대표는 "저보수의 효과는 곧 투자자들의 투자 수익률 상승으로 이어지므로 나스닥100 ETF와 같은 대표지수상품의 경우 장기 성과에 있어 총 보수를 최소화하는 것이 결국 투자자들의 장기 수익률과 직결될 수 있다"고 말했다.





