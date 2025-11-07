"비트코인 이대로 가다간…" 돌연 목표가 낮춘 '돈나무 언니'

캐시 우드, 비트코인 강세 전망 20% 하향

목표가 150만달러에서 120만달러로 조정

"스테이블코인 빠르게 확산…비트코인 대체"

가상화폐 시가총액 1위 비트코인이 지난 6월 이후 처음으로 10만 달러 아래로 떨어지며 연일 하락세를 보이고 있다. 이런 가운데 가상화폐 투자로 유명한 '돈나무 언니' 캐시 우드 아크인베스트먼트 최고경영자(CEO)가 기존의 비트코인 강세 전망을 20% 하향 조정했다. 대표적인 비트코인 낙관론자인 그의 전망에 투자자들의 이목이 쏠린다.

"스테이블코인, 비트코인 자리 빼앗고 있다"

캐시 우드 아크 인베스트먼트 매니지먼트 최고경영자(CEO). 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

6일(현지시간) 우드 CEO는 미국 CNBC 인터뷰에서 장기적인 비트코인 가격 전망에 대해 "비트코인이 맡을 거라고 생각했던 역할 일부를 스테이블코인이 대신하고 있다"며 비트코인이 2030년까지 150만달러(약 21억7000만원)에 도달한다는 기존 전망이 달라질 수 있다고 말했다.

그는 "스테이블코인이 신흥 시장들에서 하고 있는 역할을 고려하면 아마도 그 (비트코인) 강세 전망에서 30만달러를 뺄 필요가 있다"고 말했다. 이는 기존 장기 목표치(150만달러)에서 20%가량 낮춘 120만달러 수준이다. 우드 CEO는 "스테이블코인은 지금 그 누구의 예상보다도 훨씬 빠르게 확대되고 있다"며 "미국 기관들도 스테이블코인을 핵심으로 한 새로운 결제 인프라에 주목하기 시작했는데, 매우 흥미로운 움직임"이라고 말했다.

스테이블코인은 달러 등 법정통화나 국채 등 변동성이 낮은 자산에 1:1로 연동되는 디지털 토큰이다. 이더리움, 솔라나 등 블록체인 네트워크 위에서 발행되며, 전통 금융기관을 거치지 않고 송금·결제할 수 있는 점에서 빠르게 확산했다. 초기에는 가상자산 거래소에서 자금 이동 수단으로 활용됐지만, 현재는 통화 가치가 불안정한 신흥국 시장에서 '디지털 달러' 역할을 하고 있다. 최근에는 메타, 아마존 같은 빅테크 기업뿐 아니라 글로벌 은행, 일부 미국 주 정부까지 스테이블코인을 차세대 결제 기술 인프라의 핵심축으로 주목하고 있다.

"디지털 금 역할은 여전히 유효"…비트코인 낙관론 유지

다만 우드 CEO는 비트코인이 '디지털 금' 역할을 할 것이라는 전반적인 낙관론을 유지하면서 기관투자자들의 참여 확대에 따라 가상화폐 시장 전체가 계속 성장할 것이라고 내다봤다.

비트코인 모형이 놓인 바닥에 코인 시세 그래프가 비치는 모습. 연합뉴스 원본보기 아이콘

우드 CEO는 "비트코인은 글로벌 통화 시스템이자 새로운 자산군의 선두 주자이고, 기술 그 자체"라며 "기관들은 이제 막 이 분야에 발을 담그기 시작했고, 아직 갈 길이 멀다"고 말했다. 이어 "정부 감독 없이 완전히 디지털화된 글로벌 통화 시스템이자 매우 사적인 영역이어서 매우 거대한 개념"이라며 "전체 시장이 커질 것"이라며 전망했다.

비트코인 가격은 최근 급격한 조정 국면에 진입했다. 지난 4일 10만달러 아래로 떨어지며 5개월 만의 최저치를 기록했고, 6일(미 동부시간 낮 12시 기준)에는 10만1000달러대에서 거래됐다. 시장에서는 글로벌 유동성 축소, 거시경제 불안, 미·중 갈등 심화 등이 복합적으로 작용한 결과로 보고 있다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>