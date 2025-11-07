본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

김성환·김영훈 장관 "울산화력발전소 매몰 노동자 구조작업 만전"

세종=이동우기자

입력2025.11.07 08:50

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

발전소 건설·해체 등 현장 안전점검 실시

김성환 기후에너지환경부 장관과 김영훈 고용노동부 장관은 7일 "울산화력발전소 붕괴사고 매몰자에 대한 구조 작업에 만전을 기해 달라"고 요청했다.


두 장관은 이날 오전 안전보건공단 울산지역본부에서 관계기관과 함께 화력발전소 붕괴사고 중앙사고수습본부 2차 회의를 진행하며 이같이 말했다. 이날 회의에는 두 장관과 함께 더불어민주당 김태선·김상욱 의원, 행정안전부, 국토교통부, 소방청, 경찰청, 울산광역시·남구청 등이 참석했다.

회의에서는 전날 밤 구조상황을 점검하고, 조속한 매몰자 구조를 위한 2일 차 구조작업 방향과 기관별 지원방안 등을 논의했다.

김성환 기후에너지환경부 장관과 김영훈 고용노동부 장관은 7일 오전 사고수습상황실(안전보건공단 울산지역본부)에서 울산화력발전소 붕괴사고 중앙사고수습본부 2차 회의를 개최해 지난 밤 구조상황을 점검하고, 조속한 매몰자 구조 및 기관별 지원방안 등을 논의하고 있다. (사진=기후에너지환경부 제공)

김성환 기후에너지환경부 장관과 김영훈 고용노동부 장관은 7일 오전 사고수습상황실(안전보건공단 울산지역본부)에서 울산화력발전소 붕괴사고 중앙사고수습본부 2차 회의를 개최해 지난 밤 구조상황을 점검하고, 조속한 매몰자 구조 및 기관별 지원방안 등을 논의하고 있다. (사진=기후에너지환경부 제공)

AD
원본보기 아이콘

김영훈 노동부 장관은 지난밤 구조작업 중 매몰된 노동자 1명이 사망한 것으로 확인된 것과 관련하여 고인에 대한 깊은 애도를 표하고 유가족분들에게 심심한 위로의 마음을 전했다.


김 장관은 "지방정부에서는 가족분들에 대한 지원에 만전을 기하고, 복지부와 안전보건공단은 트라우마센터 운영을 통해 부상자와 사고 목격자에 대한 심리상담이 이루어질 수 있도록 조치해 달라"고 당부했다.


매몰된 노동자들이 무사히 돌아오실 수 있도록 소방청을 중심으로 관계기관들이 구조작업에 최선을 다해 줄 것을 요청했다.

김성환 기후에너지환경부 장관은 "아직 구조를 기다리는 분들이 가족의 품으로 안전히 돌아올 수 있도록 구조의 골든타임이 지나기 전에 가능한 인적·물적 자원을 총동원해 신속한 구조해 달라"고 당부했다.


그러면서 "발전소 건설·해체 등 유사 현장에 대해서도 안전 점검을 실시하여 유사 사고가 발생하지 않도록 노력하겠다"고 말했다.





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"치킨집보다 더 잘 벌어" 가맹점 연평균 매출 '9억' 육박한 엽떡 "치킨집보다 더 잘 벌어" 가맹점 연평균 매출 '9억... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"맥주가 술이야? 음료수지" 가볍게 생각했다가…10년 이상 앞당겨진 '출혈성 뇌졸중'

'오픈런 맛집' 런던베이글뮤지엄의 추락

나초 포기하고 잡은 오타니 143ｍ 홈런공…경매 시작가격이 무려

류현진 광고료 1.8억 가로챈 전 에이전트…항소심서 집유로 감형

"내가 죽었다고?" 환자 수백명에 '애도 편지' 보낸 美 의료기관 '황당 실수'

트럼프에 찰싹 붙은 그녀…국민 82% "전폭적 지지"

서민대출 못갚고 나라에서 갚아주는 비율 급증…예산부족 우려도

새로운 이슈 보기