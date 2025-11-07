[클릭 e종목]"GS리테일, 2026년 성장 전략이 필요한 시점"

IBK투자증권이 7일 GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 18,490 전일대비 560 등락률 +3.12% 거래량 461,302 전일가 17,930 2025.11.06 15:30 기준 관련기사 편의점 양강, 상반기 역성장 만회…"소비쿠폰·체질 개선 효과"(종합)"주력 편의점 회복"…GS리테일, 3분기 영업익 전년比 31.6%↑[오늘의 신상]괌 여행 추억이 담긴 음식 한국 편의점 등판 전 종목 시세 보기 close 에 대해 3분기 견조한 실적 성장세를 4분기에도 이어갈 것으로 보인다며 목표주가를 2만1000원에서 2만3000원으로 상향했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

GS리테일의 3분기 연결 기준 매출액은 3조2054억원(전년 동기 대비 +5.3%), 영업이익은 1111억원(전년 동기 대비 +31.6%)으로 깜짝 실적을 기록했다.

남성현 IBK투자증권 연구원은 ▲소비쿠폰 지급에 따른 기존점 집객력 회복 ▲비수익 점포 폐점에 따른 수익성 개선 ▲선별적 출점 전략에 따른 신규점 매출 확대 ▲지난해 개발사업부 대손충담금 반영에 따른 기저 효과 ▲GS네트웍스 등 주요 자회사 이익 개선을 호실적의 배경으로 지목했다.

다만 남 연구원은 "슈퍼의 경우 가맹점 출점 비중 확대로 매출액 성장세는 나타났지만, 소비쿠폰 사용이 제한되면서 집객력이 감소했다"며 "홈쇼핑 역시 부진한 경기와 식품 및 가전 상품군 판매 둔화로 취급액이 전년 동기 대비 -3.8% 감소했다"고 설명했다.

이번 3분기 실적을 통해 GS리테일의 판관비 절감을 위한 노력이 드러났다는 평가다. 다만 구조적으로 자영업 시장 부진에 따른 점포당 매출이 둔화할 가능성이 있는 만큼 편의점 사업부 성장을 위한 전략이 필요하다는 분석도 나온다.

남 연구원은 "3분기 편의점은 비수익 점포 폐점과 정책적 지원금 영향으로 높은 성장률을 기록했지만, 내수 환경을 고려할 경우 동 추세가 장기적으로 이어지기란 쉽지 않다"며 "2026년은 성장을 위한 전략을 제시해야 할 시점"이라고 말했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>