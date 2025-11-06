국토부 "경의중앙선 용산역 무정차 통과…화물열차 탈선"

인명피해 無

서울 용산역 구내에서 화물열차 한 칸이 탈선하는 사고가 발생했다.

국토교통부에 따르면 6일 오후 3시 8분께 서울 은평구 수색역을 출발해 오후 3시 36분께 용산역 구내 측선으로 진입하던 화물열차의 화차 1칸이 선로를 이탈했다.

이날 오후 5시 기준 인명 피해는 없는 것으로 파악됐다. 국토부는 선로와 주변 시설 피해 규모를 조사 중이다.

서울 용산역 플랫폼. 사진은 기사와 관련 없음. 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

이 사고로 경의중앙선 하행(청량리 방면) 전동열차는 용산역을 무정차로 통과하고 있으며, 상행은 정상 운행 중이다.

경춘선 ITX는 용산~청량리 구간 운행이 중단됐으나, 춘천행 열차는 청량리역에서 정상적으로 운행하고 있다.

경부선 KTX와 일반열차 등은 평소와 같이 운행 중이다.

국토부는 철도안전정책과장과 철도안전감독관, 철도경찰, 항공철도사고조사위원회 조사관, 교통안전공단 조사관을 현장에 긴급 투입했다.

국토부는 "철도재난안전상황실을 즉시 구성해 사고 수습과 원인 조사, 안전한 열차 운행 재개를 위해 총력을 다하고 있다"고 밝혔다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>