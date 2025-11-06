"시급 4만3000원 받아도 못 살아"…美 스타벅스 노조, 역대급 파업 예고

美 스타벅스 노조, 사상 최대 규모 파업 예고

13일 25개 도시서 동시 추진 예정

노조 "생활 불가능한 임금 수준"

미국 스타벅스 노조가 4년째 단체협약이 지연되자 결국 총파업 카드를 꺼내 들었다. 노조는 일주일 안에 협상이 타결되지 않으면 오는 13일(현지시간)부터 전국 25개 도시에서 사상 최대 규모의 동시 파업에 나서겠다고 밝혔다. 특히 파업일이 스타벅스의 대표 연말 행사인 '레드컵 데이(Red Cup Day)'와 겹치면서, 회사의 연말 매출에 타격이 예상된다.

미국 스타벅스 노조가 일주일 안에 단체협약을 체결하지 못하면 오는 13일부터 파업에 돌입하겠다고 밝혔다.

"레드컵 데이에 멈춰 세운다"…"가장 큰 파업 될 것"

5일 블룸버그통신에 따르면 이날 스타벅스 노조 '스타벅스 워커스 유나이티드(Starbucks Workers United)'는 수천 명이 참여한 투표에서 92%의 찬성률로 파업을 결의했다고 밝혔다. 이번 파업은 전체 1만여 개 스타벅스 직영점 중 약 550개 매장 직원을 대표하는 규모다. 노조는 "이번이 우리가 준비한 가장 큰 파업이 될 것"이라며 "회사가 협상 테이블로 복귀하지 않으면 무기한 파업으로 확대될 수 있다"고 경고했다.

노조는 특히 스타벅스의 연간 최대 매출일 중 하나인 '레드컵 데이'를 파업일로 지정해 회사에 압박을 가하고 있다. 이 행사는 스타벅스가 연말 메뉴를 홍보하기 위해 매년 개최하는 대규모 프로모션 행사로, 매년 고객이 몰리며 매출이 급증한다.

중국 상하이의 한 스타벅스 매장에서 바리스타들이 음료를 만들고 있다.

스타벅스 노조는 지난 2021년 결성 이후 4년째 단체협약을 체결하지 못하고 있다. 노조는 지난 4월 회사가 제시한 '연 2% 임금 인상안'을 거부했다. 제안서에는 일정 근무시간 미만 직원의 복지 제외 조항도 포함돼 있었다. 노조는 "회사가 제시한 인상안은 하루 매출(약 1억 달러)에 비하면 미미하다"고 비판했다.

현재 스타벅스 직원의 시급은 급여와 복리후생을 포함해 평균 30달러(약 4만3300원) 수준이다. 하지만 노조는 "이 정도 급여로는 생계를 유지할 수 없다"며 "CEO만이 '소매업계 최고 일자리'를 누리고 있다"고 지적했다. 뉴욕 버펄로 매장의 바리스타 재스민 렐리는 "우리의 싸움은 스타벅스 일자리를 진짜 '소매업계 최고 일자리'로 만드는 것"이라며 "지금은 CEO만 그 자리에 앉아 있을 뿐"이라고 말했다.

"전체 직원의 4%만이 노조" vs "부당노동행위 100건 넘는다"

스타벅스 측은 이번 파업을 "전체 직원의 4%만이 참여하는 제한적 행동"이라며 확대 해석을 경계했다. 스타벅스 대변인 재시 앤더슨은 "노조가 대화 대신 파업을 선택한 점은 유감스럽다"며 "우리는 언제든 협상 테이블로 복귀할 준비가 돼 있다"고 밝혔다.

미국 뉴욕 맨해튼의 한 스타벅스 매장 카운터에 컵이 놓여 있다.

또한 "스타벅스는 업계 최고 수준의 임금과 복리후생을 제공 중"이라며, "노조의 요구가 비현실적"이라고 짚었다. 회사 측에 따르면 북미 지역 1만개 직영점에서 일하는 20만명 이상의 직원 중 노조 가입자는 약 9500명에 불과하다.

반면 노조는 회사의 부당노동행위가 100건 이상 접수됐다고 반박했다. 미국 연방노동관계위원회에는 지금까지 스타벅스의 부당노동행위 혐의 100건 이상이 접수된 상태다. 여기에는 노조 활동가 해고, 점포 폐쇄, 교섭 거부 등이 포함돼 있으며 스타벅스는 모든 혐의를 부인하고 있다.

스타벅스 "영업 영향 제한적"…"대다수 매장 정상 운영"

스타벅스 본사는 이번 파업에도 영업 차질은 제한적일 것이라는 입장이다. 회사는 "북미의 1만여 직영 매장과 7000여 가맹점 중 대부분이 정상 운영될 것"이라며 "고객은 문제없이 서비스를 받을 수 있다"고 밝혔다. 스타벅스는 "연간 100만 건이 넘는 입사 지원이 들어오며 업계 평균의 절반 수준인 이직률을 유지하고 있다"며 "이 같은 사실이 보여주듯, 직원들은 스타벅스에서 일하는 것을 좋아한다"고 강조했다.





