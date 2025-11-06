청송군, 사랑이 피어나는 설렘의 장… 만남행사 ‘인연정원’ 연다

경북 청송군은 오는 29일부터 30일까지 1박 2일간 지역 청춘 남녀들이 함께 어울리며 인연을 쌓을 수 있는 청춘남녀 만남 행사 '인연정원'을 청송군 일원에서 개최한다.

이번 행사는 자연과 예술 속에서 청춘의 인연을 이어가는 교류의 장으로, 지역 내 미혼 남녀들이 부담 없이 참여해 자연스럽게 소통하고 새로운 인연을 만들어갈 특별한 기회를 제공하고자 마련됐다.

행사는 청송사과 쿠킹클래스와 청송백자 도예체험으로 구성된 두 개의 소모임을 시작으로, 주산지 데이트, 로테이션 매칭 토크, 매칭 이벤트 등 청춘의 감성을 더한 다채로운 단체 프로그램으로 이어질 예정이다.

참가 대상은 청송군에 거주하거나 관내 직장에 재직 중인 미혼 남녀(1983∼2000년생)이며, 접수 상황에 따라 경북도 내 참가자로 범위를 확대할 계획이다.

모집 인원은 총 40명(남녀 각 20명)이며, 11월 20일까지 이메일을 통해 신청할 수 있다.

윤경희 군수는 "이번 행사는 청춘 남녀들이 자연과 문화가 어우러진 청송의 매력을 느끼며 인연을 쌓을 수 있는 뜻깊은 시간이 될 것"이라며 "참가자들이 즐겁고 편안한 분위기 속에서 새로운 만남을 이어가길 바란다"라고 전했다.

청춘남녀 만남 행사 '인연정원' 포스터. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>