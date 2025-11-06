고령군, 대가야읍 복합커뮤니티 설계안 확정… 2028년 준공 목표

경북 고령군(군수 이남철)은 대가야읍 헌문리 일대에 추진 중인 '대가야읍 복합커뮤니티 조성사업'의 건축설계 공모에서 다울건축사사무소의 작품을 최종 당선작으로 선정했다.

이번 공모에는 총 33개 업체가 참여, 이 가운데 11개 업체가 창의적인 설계안을 제출했다.

군은 지난달 30일 심사위원회를 구성해 엄격하고 공정한 심사를 진행했다.

당선작에는 기본과 실시설계권이 부여되며, 2∼5등 입상작에는 1000만원에서 4000만원까지의 보상금이 지급된다.

다울건축사사무소의 설계안은 100대 규모의 넉넉한 주차 공간 확보와 효율적인 지상 주차 배치, '안마당·행랑마당·사랑마당·사색의 숲' 등 공간별 테마 구성으로 심사위원들의 호평을 받았다.

명확한 공간 동선 분리, 중정(中庭) 표현, 조경 계획의 완성도가 높은 평가를 끌어냈다.

대가야읍 복합커뮤니티는 지하 1층∼지상 4층, 연면적 7006㎡ 규모로 조성되며 2028년 12월 준공을 목표로 추진된다.

군은 향후 읍사무소 이전과 함께 보육·교육·청년 복합시설을 통합한 생활 SOC 거점 공간으로 조성해 주민 삶의 질 향상에 기여한다는 계획이다.

대가야읍 복합커뮤니티 조성사업 건축설계공모 당선작.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



