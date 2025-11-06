본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

고령군, 대가야읍 복합커뮤니티 설계안 확정… 2028년 준공 목표

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.06 12:41

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경북 고령군(군수 이남철)은 대가야읍 헌문리 일대에 추진 중인 '대가야읍 복합커뮤니티 조성사업'의 건축설계 공모에서 다울건축사사무소의 작품을 최종 당선작으로 선정했다.


이번 공모에는 총 33개 업체가 참여, 이 가운데 11개 업체가 창의적인 설계안을 제출했다.

군은 지난달 30일 심사위원회를 구성해 엄격하고 공정한 심사를 진행했다.


당선작에는 기본과 실시설계권이 부여되며, 2∼5등 입상작에는 1000만원에서 4000만원까지의 보상금이 지급된다.


다울건축사사무소의 설계안은 100대 규모의 넉넉한 주차 공간 확보와 효율적인 지상 주차 배치, '안마당·행랑마당·사랑마당·사색의 숲' 등 공간별 테마 구성으로 심사위원들의 호평을 받았다.

명확한 공간 동선 분리, 중정(中庭) 표현, 조경 계획의 완성도가 높은 평가를 끌어냈다.


대가야읍 복합커뮤니티는 지하 1층∼지상 4층, 연면적 7006㎡ 규모로 조성되며 2028년 12월 준공을 목표로 추진된다.


군은 향후 읍사무소 이전과 함께 보육·교육·청년 복합시설을 통합한 생활 SOC 거점 공간으로 조성해 주민 삶의 질 향상에 기여한다는 계획이다.

대가야읍 복합커뮤니티 조성사업 건축설계공모 당선작.

대가야읍 복합커뮤니티 조성사업 건축설계공모 당선작.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]"이제 제네시스 옆에만 주차해야겠네"…레이더로 '문콕' 원천 차단한다 [단독]"이제 제네시스 옆에만 주차해야겠네"…레이... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

주식도 부동산도 아냐…직장인 83%가 택한 재테크 1위는 '이것'

"모든 여성에 대한 공격" 백주대낮 길거리서 성추행 당한 멕시코 대통령

"'그것이 알고 싶다'서 뇌 실험 하고 싶다 연락…역겹다" 국힘 전 대변인 분통

'간호사 여신' 대만 유명 인플루언서, 말레이 호텔서 숨진 채 발견

"갤럭시 워치가 날 살렸어요" 삼성전자에 감사글 보낸 브라질 남성

50살 된 연구소의 '퀀텀 점프'…'측정의 손'으로 만드는 양자컴퓨터

"양자컴퓨팅은 국가의 미래 표준"

새로운 이슈 보기