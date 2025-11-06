본문 바로가기
군인공제회, 2025년도 국내 블라인드 펀드 운용사 선정

김대현기자

입력2025.11.06 11:19

군인공제회는 "우수 블라인드 펀드 위탁 운용을 통한 수익 제고와 신규 투자 기회 확보를 위해 2025년 국내 블라인드 펀드 운용사 20개 사를 선정했다"고 6일 밝혔다.

군인공제회는 국내 사모펀드 운용사(PE) 및 벤처캐피털(VC) 블라인드 펀드 운용사 선정을 위해 지난 8월부터 제안서를 접수받았다. 지난달까지 프레젠테이션(PT)을 비롯한 평가위원회, 운용사 실사 등을 진행해 이번 최종 운용사 총 20곳을 선정했다.


우선 PE 분야에선 ▲다올프라이빗에쿼티 ▲더함파트너스 ▲릴슨프라이빗에쿼티 ▲BNW인베스트먼트 ▲H&Q에쿼티파트너스 ▲우리PE자산운용·NH투자증권 ▲케이스톤파트너스 ▲KCGI ▲케이와이프라이빗에쿼티 ▲하일랜드에쿼티파트너스·한국산업은행 등 10개 운용사를 선정했다.

VC 분야에선 ▲DSC인베스트먼트 ▲IMM인베스트먼트 ▲우리벤처파트너스 ▲위벤처스 ▲유안타인베스트먼트 ▲인터베스트 ▲케이넷투자파트너스 ▲케이투인베스트먼트파트너스 ▲코오롱인베스트먼트 ▲프리미어파트너스 등 10개 운용사를 선정했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
