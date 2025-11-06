군인공제회, 2025년도 국내 블라인드 펀드 운용사 선정

군인공제회는 "우수 블라인드 펀드 위탁 운용을 통한 수익 제고와 신규 투자 기회 확보를 위해 2025년 국내 블라인드 펀드 운용사 20개 사를 선정했다"고 6일 밝혔다.

군인공제회는 국내 사모펀드 운용사(PE) 및 벤처캐피털(VC) 블라인드 펀드 운용사 선정을 위해 지난 8월부터 제안서를 접수받았다. 지난달까지 프레젠테이션(PT)을 비롯한 평가위원회, 운용사 실사 등을 진행해 이번 최종 운용사 총 20곳을 선정했다.

우선 PE 분야에선 ▲다올프라이빗에쿼티 ▲더함파트너스 ▲릴슨프라이빗에쿼티 ▲BNW인베스트먼트 ▲H&Q에쿼티파트너스 ▲우리PE자산운용·NH투자증권 ▲케이스톤파트너스 ▲KCGI ▲케이와이프라이빗에쿼티 ▲하일랜드에쿼티파트너스·한국산업은행 등 10개 운용사를 선정했다.

VC 분야에선 ▲DSC인베스트먼트 ▲IMM인베스트먼트 ▲우리벤처파트너스 ▲위벤처스 ▲유안타인베스트먼트 ▲인터베스트 ▲케이넷투자파트너스 ▲케이투인베스트먼트파트너스 ▲코오롱인베스트먼트 ▲프리미어파트너스 등 10개 운용사를 선정했다.





