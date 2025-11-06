시민단체 반발에도 장동혁 오늘 광주행…"매월 호남 찾을 것"

장동혁, 광주 5·18민주묘지 참배 예정

"5·18민주, 산업화 정신…위대한 기둥"

광주 시민단체 반발에도 장동혁 국민의힘 대표가 6일 오후 광주를 방문한다. 장 대표는 "5월 정신이 대한민국의 긍지가 되고 역사의 자부심이 되도록 국민의힘은 진심을 다해 호남과 동행하겠다"고 말했다.

국민의힘 장동혁 대표가 6일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

장 대표는 이날 광주광역시 방문을 앞두고 국회에서 진행된 최고위원회의에서 광주 5·18민주묘지 참배 계획을 밝히며 "민주주의를 위해 스러져간 5월 영령들 앞에 고개 숙이겠다"고 했다.

장 대표는 "5·18민주묘역 조성·5·18특별법 제정은 국민의힘의 전신인 신한국당 시절 김영삼 대통령의 위대한 결단으로 이뤄진 것"이라며 "우리 당 강령에는 5·18 민주운동 정신과 산업화 정신을 동시에 계승한다고 명기돼 있다"고 설명했다.

이어 "저는 이 두 정신이야말로 대한민국을 지탱하는 두 개의 위대한 기둥이라 확신한다"며 "오늘 우리의 이 발걸음이 진정한 화합과 국민통합의 미래로 나아가는 새로운 이정표가 될 것이다. 진심을 다하겠다"고 했다.

국민의힘에 따르면 장 대표는 이날 광주를 찾아 우선 5·18 민주묘지를 참배하며 민주 영령들의 희생과 헌신을 추모한다. 민주주의 발전에 기여한 광주의 숭고한 정신을 기리고, 그에 합당한 예우 방안을 모색한다는 계획이다.

이후 광주 북구에 위치한 종합쇼핑몰 부지를 방문해 건설 진행 상황을 점검하고, 국내 최고 수준의 미래형 문화복합시설 설치 관련 지역 주민들의 건의 사항을 듣는다.

또 광주 AI데이터센터를 찾아 광주가 대한민국 인공지능 산업 발전에 핵심적인 중추기지가 될 수 있도록 지원하는 제도·정책 방안도 논의할 예정이다.

국민의힘은 "장 대표는 임기 중 매월 1회 이상 호남 지역을 직접 방문해 지역의 민심을 경청할 예정"이라며 "국민의힘은 앞으로도 호남의 미래 발전에 주도적인 역할을 함으로써 '국민통합', '호남 발전 행보'를 더욱더 강력하게 추진해나갈 방침"이라고 했다.

광주 지역 시민단체들은 장 대표의 광주 방문 계획이 알려지자 강하게 반발했다.

5·18민중항쟁기동타격대동지회와 시민단체협의회 등 광주 지역 81개 시민단체는 전날 성명을 내고 "5·18을 폄훼하고 내란을 옹호한 장동혁 대표는 사죄하라"며 "지금까지 보여준 그의 발언과 행보는 극단 이념에 치우친 분열의 정치였다"고 비판했다.

그러면서 "장 대표는 과거 전두환의 사자명예훼손 재판에서 부장판사로서 전두환의 불출석을 허가하며 사실상 재판을 지연시켰고, 내란 주범인 윤석열의 탄핵 기각을 촉구했다"고 강조했다.

광주진보연대도 같은날 성명을 통해 "장 대표의 5·18민주묘지 참배를 거부한다"며 "5·18을 정치적으로 이용하려는 얄팍한 수작"이라고 했다.





문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



