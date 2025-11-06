"'그것이 알고 싶다'서 뇌 실험 하고 싶다 연락…역겹다" 국힘 전 대변인 분통

"실험실 원숭이 취급" 불쾌감 드러내

그알 측 "특정 정치인 성향 공격 아냐"

백지원 전 국민의힘 대변인이 SBS '그것이 알고 싶다' 측으로부터 '뇌를 실험하고 싶다'는 취지의 연락을 받았다고 주장하며 분노를 표했다. 5일 백 전 대변인은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 '지지자분들께 알려드립니다'라는 제목의 글을 올려 "최근 SBS 그것이 알고 싶다 측으로부터 뇌를 실험하고 싶다는 취지의 연락을 받았다"고 운을 뗐다. 이어 그는 "범죄를 다루는 방송에서 저를 분석의 대상으로 삼으려 드는 '예의를 가장한 무례한 시선'에 대해 깊은 불쾌감을 느꼈다"며 "좌 편향된 기성 방송의 전체주의적 핍박에는 이미 익숙하지만, 실험실 원숭이를 만들겠다는 그 떳떳함에 역겨운 감정이 치밀었다"고 강조했다.

백지원 전 국민의힘 대변인. 백지원 페이스북 AD 원본보기 아이콘

그러면서 그는 "우파를 지지하는 지극히 정상적인 다수의 국민을 대하는 그들의 태도란 병균 취급하듯 차별적일 뿐만 아니라 이토록 폭력적인 것"이라며 "독특한 정신 상태를 가진 정치인에 대한 연구를 원한다면 가령 전과 4범 이재명(대통령)을 비롯한 이 정부의 전과자 출신 국무위원들과 알 수 없는 행보를 일삼는 최민희, 박찬대, 서영교, 용혜인, 최혁진 등 국민이 납득 불가능한 범위에 있는 인물의 뇌를 실험하는 것이 앞으로의 범죄자 분석에 큰 도움이 되지 않을까 생각한다"고 주장했다.

나아가 그는 "범죄를 다루는 방송에서, 수많은 또래의 지지를 받는 계파 없고 뒷배 없는 떳떳한 청년 정치인을 두고, 범죄자 보듯 대상화하려는 시도에 대해 매우 불쾌하게 생각한다"며 "감히 우리의 목소리를 왜곡하고 폄훼하며 그들의 프레임에 가두려는 기득권의 폭력적인 시선에, 앞으로도 언제나 당당하게 맞서겠다"고 덧붙였다.

이에 대해 '그것이 알고 싶다' 관계자는 한경닷컴에 "가족이나 친구 사이 정치적 의견 대립으로 갈등을 빚는 사례를 조명하며, 가까운 관계에서조차 정치 이야기가 금기시되는 이유를 알아보려고 한다"고 밝혔다. 이어 "현재 뇌인지 과학계에서 진보와 보수 성향을 가진 사람들 사이 인지적, 정서적 반응의 차이를 다룬 학술 연구가 논의되고 있는 터라, 실험을 통해 알아보고자 일반인뿐 아니라 다양한 성향을 가진 정치인과도 접촉 중이었다. 특정 정치인이나 성향에 대해 폄하하고 공격하려는 시도라는 주장은 사실과 다르다"고 해명했다.





