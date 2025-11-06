본문 바로가기
Dim영역
경제
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

코스피 4000 흔들…한때 매도 사이드카 [3분 브리프]

입력2025.11.06 08:00

시계아이콘00분 53초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

[한 눈에 읽기]
①'AI 거품론' 덮친 코스피 4000 붕괴…7개월 만에 사이드카 발동
②'연일 내리막길' 비트코인, 결국 10만달러 무너져…6월 이후 처음
③외환보유액, 4288억달러로 21개월 래 최대…세계 9위 탈환

MARKET INDEX
코스피 4000 흔들…한때 매도 사이드카 [3분 브리프]
AD
원본보기 아이콘

○미 뉴욕증시 'AI 거품' 우려 떨치고 반등

○낙폭 과대 인식에 저가 매수세 유입

○머스크 1조달러 급여안 통과 기대, 테슬라 4% 급등

TOP 3 NEWS
■ 코스피, 4000선 붕괴…자산시장 '동반 조정' 경고등
○미국 기술주 급락·외국인 매도세 영향
○코스피 사이드카 발동…코스닥도 900선 무너져
○전문가 "외국인 하방 베팅은 아냐…폭락 과도"
■ [비트코인 지금]10만달러 무너져…3중 악재에 '기술주 쇼크'
○미국 금리인하 기대 후퇴
○10월 대규모 청산 이후 불안감
○'해킹 사건'도 신뢰 근간 흔들어
■  외환보유액, 4288억달러 위로…2년9개월來 '최대’
○10월 말 외환보유액, 4288.2억달러
○전월 말 4220.2억달러比 68.0억달러↑
○운용수익 증가+외화 외평채 신규 발행
the Chart : 카카오뱅크 3Q 누적 순이익 3751억원…'역대 최대'
코스피 4000 흔들…한때 매도 사이드카 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○가계대출 규제 영향으로 이자수익 늘어

○비이자수익으로 실적 상승

○해외 진출도 순항 중

돈이 되는 法
코스피 4000 흔들…한때 매도 사이드카 [3분 브리프] 원본보기 아이콘
■ "코인 할인, 무조건 수익"…리딩방 사기 중형 잇따라
○피고 4명에 징역 3~8년 선고
○할인된 가격으로 판매한다고 홍보
○인수합병, 우회상장 홍보 후 37억원 편취
☞기사보기:  https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025110515373916930
■ 현암사 대형법전 결국 제작 중단…수험생용 소형법전은 유지
○'소법전', '세법'도 제작 않기로
○디지털 수요 증가 영향
○공공기관 법전 구매 예산 배정도 미지수
☞기사보기:  https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025110515441938102
■ "WBG 법무팀, 측면 지원 넘어 개발 현안 주도" 스테판스 수석부총재 겸 법무총괄
○관련 분야 경험한 경력직 선호
○전 세계 로펌서 인재 찾아 채용
○"효율적 법적 생태계가 경제 발전 핵심"
☞기사보기:  https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025110515540463048

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.

오늘 핵심 일정

○국내

코스닥 그린광학 청약, 예정공모가 1만4000~1만6000원

코스닥 더핑크퐁컴퍼니 청약, 예정공모가 3만2000원~3만8000원


○해외

00:00 미국 ISM 비제조업구매자지수 (10월)

00:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (9월)

00:30 미국 원유재고

09:30 일본 서비스 구매관리자지수 (10월)

16:45 프랑스 비농업부문 고용지수 (QoQ) (3분기)

18:30 영국 건설 구매관리자지수 (10월)

21:00 영국 금리결정 (11월)

22:30 미국 신규 실업수당청구건수

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 7℃(1℃) ｜최고기온 : 19℃(1℃)
○강수확률 오전 0%｜오후 10%
○미세먼지 오전 보통｜오후 보통
코스피 4000 흔들…한때 매도 사이드카 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'똘똘한 한 채'는 무슨, 이젠 못 사겠네…갭투자 막히자 서울 거래 '뚝' [부동산AtoZ] '똘똘한 한 채'는 무슨, 이젠 못 사겠네…갭투자 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"힘들게 만보 안 걸어도 된대요"…알츠하이머 진행 늦추는 '희소식'

로켓보다 빨랐다…단숨에 매출 13조 찍은 이곳

"엄마 우리 반에 나 말고도 태오가 세 명이나 있어"

"하반신 시신 37구 발견, 한국 위험해" 日서 가짜뉴스 퍼뜨린 유튜버 정체

한화 김승연 회장, 4300명에 '수능 선물'…21년째 임직원 가족 응원

50살 된 연구소의 '퀀텀 점프'…'측정의 손'으로 만드는 양자컴퓨터

조각투자 거래소 인가전 3파전…STO 시장 개막 초읽기

새로운 이슈 보기