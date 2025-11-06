비만치료제 가격 인하 임박…트럼프, 약값 협상 결과 곧 발표

릴리·노보와 협상 마무리

미국 도널드 트럼프 행정부가 제약사 일라이 릴리와 노보 노디스크와의 비만치료제 가격 인하 협상을 마무리하고 이를 곧 공식 발표할 예정이라고 로이터통신이 5일(현지시간) CBS를 인용해 전했다.

보도에 따르면 트럼프 대통령은 두 제약사와의 협상 결과를 오는 6일 발표할 것으로 예상된다. 이번 협상으로 비만치료제 가격은 한 달분에 약 150달러 수준까지 인하될 것으로 알려졌다.

앞서 월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 행정부가 두 제약사와 약값 인하 협상을 진행 중이라고 전날 보도한 바 있다.

트럼프 행정부는 양사의 일부 저용량 비만치료제 제품을 '트럼프알엑스(Trump Rx)'라는 새 웹사이트를 통해 직접 소비자에게 판매하는 방안을 추진하고 있다. 또한 메디케어(노인·장애인 의료보험)와 메디케이드(저소득층 의료지원) 에서 해당 비만치료제 비용을 정부가 보장하는 방안도 함께 논의된 것으로 전해졌다.





김민영 기자



