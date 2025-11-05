"하반신 시신 37구 발견, 한국 위험해" 日서 가짜뉴스 퍼뜨린 유튜버 정체

구독자 96만명 한국인 유튜버

"韓 하반신 시신 37구 발견" 등 거짓 주장

일본서 불안 증폭…"한국 가지말자" 확산

구독자 96만명을 보유한 한국인 유튜버 A씨는 지난달 22일 자신의 채널에 "최근 비자 없이 한국에 입국한 범죄자 중국인들의 살인과 장기매매 문제가 심하다"고 주장하는 영상을 올렸다. A씨 유튜브 채널 AD 원본보기 아이콘

"긴급 상황이다. 한국에 사는 일본인 여러분, 지금 일본으로 도망가라."

최근 일본 온라인상에서 '한국의 치안이 무너졌다'는 내용의 가짜뉴스가 빠르게 확산하고 있다. 문제는 이를 처음 퍼뜨린 인물이 다름 아닌 한국인 유튜버라는 점이다. 근거 없는 괴담이 수천만 회의 조회 수를 기록하며 일본 내 "무서워서 한국 가지 못하겠다"는 반응으로 번지고 있다. 단순한 조회 수 장사를 넘어 돈벌이를 위한 '혐한(嫌韓) 콘텐츠'가 한국의 이미지를 훼손하고 관광 산업에도 악영향을 미칠 수 있다는 우려의 목소리가 나온다.

"시신 37구 발견"…근거는 자칭 '현직검사'의 댓글?

구독자 96만명을 보유한 한국인 유튜버 A씨는 지난달 22일 자신의 채널에 "최근 비자 없이 한국에 입국한 범죄자 중국인들의 살인과 장기매매 문제가 심하다"고 주장하는 영상을 올렸다.

A씨는 "한국에서 하반신만 발견된 시체가 37건, 비공개 수사 중인 건이 150건으로 총 187건에 달한다"며 "무비자로 입국이 가능해진 뒤로 수백만 명의 중국인이 한국에 들어오게 되면서 한국 치안이 붕괴했다"고 주장했다. A씨가 제시한 '증거'는 익명의 온라인 댓글 하나뿐이었다. 자신을 '현직 검사'라고 소개한 누리꾼의 게시물이 근거의 전부였으며 신원 확인이나 사실 검증은 전혀 이뤄지지 않았다.

유튜버 A씨가 본인의 채널에 달린 근거 없는 댓글을 읽고 있다. A씨 유튜브 채널 원본보기 아이콘

日 SNS서 "한국 가기 무섭다" 불안 확산

이 유튜버는 또 다른 영상에서 "한국에 사는 일본인은 즉시 귀국해야 한다. 밤에는 절대 혼자 다니지 말라"라며 "납치 사건이 급증하고 있다"고 경고했다. 일본 누리꾼들은 "왜 일본은 보도하지 않는 거야? 너무 무섭다" "한국은 이미 끝났다. 정말 슬프다" "한국의 치안에 대해 모르는 일본인을 위해 주의를 촉구해 주셔서 감사하다" "한국 절대 가지 말자" "한국 여행 취소해야겠다" 등의 댓글을 달며 불안감을 드러냈다.

엑스(X·옛 트위터)에서도 A씨의 주장을 기반으로 한 가짜 뉴스가 올라와 2300만회 이상 조회되기도 했다. 게시물에는 '혼자 외출하지 않기' '사람이 적은 곳 피하기' '수상한 차량 접근 시 즉시 도망치기' 등의 한국 여행 시 행동 수칙이 포함됐다.

모두 허위로 드러나

A씨의 주장들은 모두 사실이 아닌 것으로 확인됐다. 게티이미지뱅크 원본보기 아이콘

그러나 이 같은 주장들은 모두 사실이 아닌 것으로 확인됐다. 실제 지난달 충북에서 하반신만 남은 시신이 발견됐지만, 곧바로 상반신도 함께 찾았고 37건이라는 숫자는 사실무근이다. 8만건이라는 실종자 수 또한 '실종 신고 수'를 착각한 것으로 추정된다. 지난해 국내 실종자 수 7만1854명 가운데 7만1703명은 실종이 풀린 것으로 확인됐다. 일본 경시청의 연간 실종 신고 건수 역시 8만~9만명으로 한국과 비슷한 수준이다.

혐한 팔이로 '조회 수 장사'…"한국에 대한 부정적 이미지 심어"

이에 대해 일각에서는 한국 비하로 구독자와 조회 수를 늘리려는 '혐한 팔이'라고 지적이 나온다. 실제로 A씨 채널에서는 '한국 긴급상황' 등 자극적인 제목의 영상이 다른 콘텐츠보다 훨씬 높은 조회 수를 기록하고 있다.

문제는 한국에 대한 과장된 공포를 조장하고 혐한 정서를 확산시키고 있다는 점이다. 한 누리꾼은 "한국인 유튜버 몇 명이 일본 시청자를 상대로 한국을 팔면서 어그로를 끄는 게 엄청 유행하고 있다"며 "한국에 대해 잘 알지 못하는 일본인들에게 잘못된 정보와 혐한 의식을 심어줄 수 있다"고 우려했다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>