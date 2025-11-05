본문 바로가기
金총리, '헐값매각 우려' YTN 지분 등 자산매각 전수조사 지시

손선희기자

입력2025.11.05 13:51

수정2025.11.05 14:04

김민석 국무총리는 5일 "헐값 매각 우려가 제기된 YTN 지분매각 등을 포함해 지난 정부와 현 정부에서 추진된 매각 사례에 대해 즉각적인 전수 조사 및 감사를 실시할 것"을 지시했다.


국무조정실에 따르면 김 총리는 이날 오전 이재명 대통령의 '정부 자산매각 전면 중단' 지시와 관련해 후속조치 상황을 보고받고 이 같은 내용을 긴급 지시했다.

김 총리는 "국민의 소중한 재산가치 훼손 및 특혜 제공 등 문제가 확인된 경우, 검경 합동수사 등을 통해 법적 책임에 따라 엄중 조치하고, 계약취소 등 원상회복 방안까지도 지체없이 강구하라"라고 했다.


아울러 김 총리는 "각 부처 및 관계 기관은 원칙적으로 정부의 자산매각을 전면 중단하고, 부득이한 경우 국무총리의 사전 재가를 받도록 한 대통령 지시를 엄중히 인식하고 철저히 이행하라"라며 "공공시설 민영화에 대한 국민 우려를 불식시키고 국민자산을 제대로 보호할 수 있도록 국회 협의, 국민 여론 수렴 과정 등 자산매각 절차를 엄격화하는 제도개선 방안을 조속히 수립할 것"을 당부했다.




손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
