본문 바로가기
Dim영역
국제
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

"예수만이 세상 구원…성모 마리아는 신과 인류 중재자" 수백년 논란 마침표 찍은 교황청

방제일기자

입력2025.11.05 13:24

시계아이콘00분 51초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

역대 교황 사이서도 의견 갈려
레오 14세 새 교령 발표 승인

성모 마리아가 세상을 구원한 예수를 도왔는지를 두고 수백 년간 이어진 기독교 내부 논쟁이 교황청의 새 교령으로 마침표를 찍게 됐다. 5일 연합뉴스는 교황청 신앙교리부 발표를 인용해 14억 명 가톨릭 교인에 성모 마리아를 '공동 구세주'로 부르지 말아야 한다는 지침을 내렸다고 보도했다.

앞서 가톨릭에서는 성모 마리아가 세상을 구한 예수를 도왔는지를 두고 수백 년간 논쟁을 해왔다. 역대 교황들 사이에서도 이를 두고 의견이 갈렸다. AFP연합뉴스

앞서 가톨릭에서는 성모 마리아가 세상을 구한 예수를 도왔는지를 두고 수백 년간 논쟁을 해왔다. 역대 교황들 사이에서도 이를 두고 의견이 갈렸다. AFP연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

앞서 가톨릭에서는 성모 마리아가 세상을 구한 예수를 도왔는지를 두고 수백 년간 논쟁을 해왔다. 역대 교황들 사이에서도 이를 두고 의견이 갈렸다. 프란치스코 전 교황은 "성모 마리아는 그녀 자신을 위한 것이라면 아들로부터 아무것도 가져가려 하지 않았다"라며 '공동 구세주'를 강하게 반대했다. 보수적 성향이 강했던 베네딕토 교황도 마찬가지로 반대 입장을 취했다. 반면, 요한 바오로 2세는 '공동 구세주' 칭호를 지지했다. 다만 교황청 신앙교리부에서 회의적인 입장을 보이자 1990년대 중반 이후 공개 석상에서 '공동 구세주'라는 칭호를 사용하지 않았다.


예수가 세상을 저주로부터 구하는 데 성모 마리아가 도움을 주지는 않았고 예수만이 세상을 구원했다는 논지다. 교황청은 "성모 마리아는 예수를 낳음으로써 모든 인류가 기다렸던 구원의 문을 연 것"이라고 설명했다. 그러면서 '공동 구세주'가 아닌 신과 인류의 중재자로서 성모 마리아의 역할을 부각했다. 이번 지침은 교황 레오 14세의 승인을 받은 새 교령이다.

교황 레오 14세. AFP연합뉴스

교황 레오 14세. AFP연합뉴스

원본보기 아이콘

이 가운데, 교황 레오 14세는 이날 로마 외곽의 거주지에서 영성체를 금지당한 미국 정부 시설의 이민자와 관련해 트럼프 정부에 '깊은 반성'을 촉구했다. 영성체는 예수의 죽음과 부활을 기리며 예수의 몸과 피로 여겨지는 빵·포도주를 나누는 의식으로, 가톨릭 신자에게는 축복이자 신성한 의무다. 교황은 지난달 바티칸을 방문한 미국-멕시코 국경 지역의 주교·사회복지사들에게 트럼프 행정부의 이민 정책에 대응을 촉구하는 등 미국 내 이민자 처우에 비판의 목소리를 내고 있다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

주식도 부동산도 아냐…직장인 '83%'가 선택한 재테크 1위 뭐길래 주식도 부동산도 아냐…직장인 '83%'가 선택한 재... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"힘들게 만보 안 걸어도 된대요"…알츠하이머 진행 늦추는 '희소식'

"고기 섞었다고 1만원, 외국인에는 버럭"…광장시장 간 유튜버 "다신 안가"

하루 4번 이착륙 '아찔한 11시간 비행'…"보안점검도 눈에 안 들어와"

"굵은 면발의 해물탕"…日서 불닭·신라면 제친 'K라면'

"없어서 못먹어" 한국인 즐기는 '이것'…징그럽다던 서구인들 "먹어볼까"

김건희 "두 차례 샤넬 가방 받은 것 인정…부족함 깊이 반성"

"온누리상품권 위스키 구매"…'주류 성지' 탄생의 주역

새로운 이슈 보기