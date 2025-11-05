본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
여성포럼
지식포켓
AK라디오

기업·CEO

김승연 한화그룹 회장, 한화이글스 준우승 축하 오렌지폰 선물

조성필기자

입력2025.11.05 13:17

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

끝까지 투혼 펼친 선수단 격려

한화그룹은 김승연 회장이 2025 한국시리즈 준우승을 거둔 한화이글스 선수단과 코치진 등 60명에게 팀의 상징색인 오렌지색 휴대전화를 선물했다고 5일 밝혔다.


한화이글스 주장 채은성이 김승연 회장이 선물한 오렌지색 휴대전화를 박종태 대표이사로부터 전달받고 있다. 한화그룹 제공

한화이글스 주장 채은성이 김승연 회장이 선물한 오렌지색 휴대전화를 박종태 대표이사로부터 전달받고 있다. 한화그룹 제공

AD
원본보기 아이콘

그룹에 따르면 김 회장은 전날 선수단과 코치진 등에게 휴대전화를 선물하며 "끝까지 투혼을 보여준 선수단의 열정에 뜨거운 박수를 보낸다"며 "흘린 땀방울이 내일의 우승을 위한 디딤돌이 될 것"이라고 격려했다. 앞서 준우승 직후인 지난달 31일에는 "세상에서 가장 뜨겁게 응원해주신 여러분을 잊지 않겠다"며 팬들에게 감사의 뜻을 담은 현수막 메시지를 내걸었다.

그룹은 이번 선물에 대해 '포기하지 않는 열정'과 '한화만의 팀워크'를 상징하는 의미로 준비됐다고 설명했다. 오렌지색은 한화이글스의 열정과 팬들의 응원을 상징하는 색으로 자리 잡았다. 한화이글스는 올해 정규리그 2위를 기록하며 19년 만에 한국시리즈 무대에 올랐다. 시즌 동안 홈구장 매진 62회, 관중 123만명 돌파, 홈 좌석 점유율 1위 등 KBO 신기록을 세우며 팬들의 뜨거운 성원을 받았다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

주식도 부동산도 아냐…직장인 '83%'가 선택한 재테크 1위 뭐길래 주식도 부동산도 아냐…직장인 '83%'가 선택한 재... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"힘들게 만보 안 걸어도 된대요"…알츠하이머 진행 늦추는 '희소식'

"고기 섞었다고 1만원, 외국인에는 버럭"…광장시장 간 유튜버 "다신 안가"

하루 4번 이착륙 '아찔한 11시간 비행'…"보안점검도 눈에 안 들어와"

"굵은 면발의 해물탕"…日서 불닭·신라면 제친 'K라면'

"없어서 못먹어" 한국인 즐기는 '이것'…징그럽다던 서구인들 "먹어볼까"

김건희 "두 차례 샤넬 가방 받은 것 인정…부족함 깊이 반성"

"온누리상품권 위스키 구매"…'주류 성지' 탄생의 주역

새로운 이슈 보기