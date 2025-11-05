본문 바로가기
[포토] 녹지생태도심 선도사업 서소문빌딩 재개발사업 착공식

강진형기자

입력2025.11.05 11:39

[포토] 녹지생태도심 선도사업 서소문빌딩 재개발사업 착공식
오세훈 서울시장을 비롯한 주요내빈들이 5일 서울 중구 순화동 재개발사업 공사현장에서 열린 '녹지생태도심 선도사업 서소문빌딩 재개발 착공식'에 참석해 착공을 기념하는 세리머니를 마친 뒤 기념촬영 하고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

많이 본 뉴스

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
