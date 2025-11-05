[포토] '춤추고 복싱하고'

'로보월드 2025'가 산업통상자원부·경기도·고양특례시 주관으로 5일 경기도 킨텍스에서 열렸다. 행사장을 찾은 관람객들이 휴모노이드 로봇 시연을 보고 있다.







