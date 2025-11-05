배재규 한투운용 사장 "변동성 장에서 진가 드러내는 TDF"

'한국투자TDF알아서ETF포커스펀드' 출시 3주년

한국투자신탁운용은 '한국투자TDF알아서ETF포커스펀드' 출시 3주년을 맞아 5일 서울 여의도에서 퇴직연금 세미나를 개최했다.

배재규 한국투자신탁운용 사장은 개회사를 통해 TDF의 장기적 투자 유용성과 '안심 투자'의 가치를 강조했다.

배 사장은 "국내 주식시장이 급락하고 있지만 TDF를 보유한 투자자라면 크게 걱정하지 않아도 된다"며 "TDF의 본질은 '시간을 이기는 투자', 즉 경제 성장의 과실을 장기적으로 누릴 수 있도록 설계된 안심형 자산운용 전략"이라고 말했다.

그는 "단기 급등장에서는 TDF가 상대적으로 느리게 오르는 것 같아 답답할 수 있다"면서도 "급락장에서 그 진가가 드러난다"고 설명했다. 이어 "TDF의 목적은 시장을 이기려는 것이 아니라 변동성 속에서도 꾸준히 투자할 수 있는 구조를 만드는 것"이라고 덧붙였다.

배 사장은 또한 개인 투자자로서의 경험을 공유하며 "나 역시 자산의 20% 정도를 TDF에 투자하고 있다"며 "기술주나 개별 테마에 투자하면 변동성이 크지만 TDF는 시간을 두고 보면 꾸준한 성장을 보여준다"고 말했다.

그는 최근 시장의 주요 화두인 '테크(Tech) 투자'에 대해서도 견해를 밝혔다. 배 사장은 "현재 부의 중심은 제조업에서 인공지능(AI)과 같은 첨단 기술 산업으로 이동하고 있다"며 "AI 시대에는 AI 서비스를 제공하는 기업뿐 아니라 AI 반도체처럼 기반 인프라를 제공하는 기업에 주목해야 한다"고 조언했다.

배 사장은 "철도, 인터넷, AI 등 새로운 기술이 등장할 때마다 버블 논란은 반복됐다"며 "하지만 혁신 기술의 흐름을 거스르지 말고, 다만 버블 속에서도 생존할 수 있는 구조를 만들어야 한다"고 당부했다.

그는 "시장 위기를 피하려고 현금만 보유하면 성공하기 어렵다"며 "위기가 와도 버티는 포트폴리오를 갖추는 것이 중요한 데 TDF는 이런 면에서 가장 안정적이고 효율적인 장기 투자 수단"이라고 소개했다.

마지막으로 배 사장은 "'한국투자TDF알아서ETF포커스펀드'는 글로벌 주식 비중 가운데 성장주와 테크 기업 비중을 높게 가져간다"며 "변화하는 시대의 흐름을 반영하고 있다"고 설명했다. 그는 "투자자들이 시장의 단기 변동에 흔들리지 않고 20~30년 뒤 부자가 되는 길을 함께 찾는 것이 TDF의 궁극적인 목적"이라고 덧붙였다.





