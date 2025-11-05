본문 바로가기
Dim영역
부동산
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

SRT 하루 2만5000석 늘어난다…차세대 열차 'EMU-320' 제작 순항

최서윤기자

입력2025.11.05 10:48

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

좌석난 해소 기대

수서고속철(SRT) 좌석 공급이 내년 말부터 확대된다. SRT 운영사 에스알(SR)이 자체 예산으로 차세대 고속열차를 투입하면서 하루 공급 좌석이 현재 5만2000석에서 7만7000석으로 약 2만5000석 증가한다.


에스알은 5일 경남 창원시 철도차량 검사장에서 'EMU(Electric Multiple Unit)-320' 신조차량의 누수 여부를 점검했다고 밝혔다. 현대로템이 제작 중인 이 열차는 1편성 8량, 좌석 503석 규모로 총 14편성이 발주됐다.

차세대 SRT 'EMU-320' 신조차량. 에스알

차세대 SRT 'EMU-320' 신조차량. 에스알

AD
원본보기 아이콘

에스알은 내년부터 본격적인 주행시험을 시작해 연말부터 순차적으로 인도받을 계획이다. EMU-320은 객차마다 전동 모터를 장착한 전동열차로, 앞뒤 기관차가 끄는 기존 동력집중식 보다 가감속이 빠르다.


이종국 에스알 대표는 "엄격한 성능시험과 꼼꼼한 출고검사를 통해 완성차량 품질을 높이고 차세대 SRT를 적기에 도입하겠다"고 말했다.




최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"온누리 상품권 된대"…'세금 줄줄' 주류성지 된 식자재마트[Why&Next] "온누리 상품권 된대"…'세금 줄줄' 주류성지 된 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"힘들게 만보 안 걸어도 된대요"…알츠하이머 진행 늦추는 '희소식'

"고기 섞었다고 1만원, 외국인에는 버럭"…광장시장 간 유튜버 "다신 안가"

하루 4번 이착륙 '아찔한 11시간 비행'…"보안점검도 눈에 안 들어와"

"굵은 면발의 해물탕"…日서 불닭·신라면 제친 'K라면'

"없어서 못먹어" 한국인 즐기는 '이것'…징그럽다던 서구인들 "먹어볼까"

김건희 "두 차례 샤넬 가방 받은 것 인정…부족함 깊이 반성"

"온누리상품권 위스키 구매"…'주류 성지' 탄생의 주역

새로운 이슈 보기