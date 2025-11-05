"길고양이 피 4봉지에 48만원" SNS 폭로에 중국 발칵

"거꾸로 매달아 피 전부 빼내기도"

관련당국 조사 진행 중

길고양이의 피를 뽑고 있는 모습. 두인(Douyin) 캡처 AD 원본보기 아이콘

중국에서 길고양이의 피를 뽑아 판매하는 행위가 이뤄지고 있다는 주장이 나왔다.

2일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 지난달 24일 중국 남부 광둥성 광저우시의 한 블로거는 '자신의 고양이가 병에 걸려 수혈했다'라는 글을 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올렸다.

이 여성은 동물병원에서 혈액은행 이용을 권고하자 800위안(약 16만원)을 주고 고양이 혈액 한 봉지를 구매했다. 사람의 혈액처럼 엄격한 규제로 안전할 것이라고 생각했지만 고양이는 몇 시간 후 상태가 악화해 고열이 발생했고, 오염된 혈액으로 인한 세균 감염으로 결국 죽었다.

여성은 "고양이 한 마리는 1㎏당 최대 10㎖의 혈액을 채취할 수 있다. 혈액은행들은 길고양이를 단돈 수십 위안에 구입하고, 한 마리당 서너 개의 혈액 주머니를 채취한다"라며 "혈액 주머니 한 개는 800위안에 판매되는데, 이는 고양이 한 마리로 최소 2400위안의 수익을 낼 수 있다는 의미"라고 전했다.

한 누리꾼은 혈액 추출 과정을 폭로하는 영상을 게시하기도 했다. 영상에서는 작업자들이 마지막 한 방울의 혈액까지 추출하기 위해 고양이를 거꾸로 매달았고, 몸에서 모든 혈액을 빼냈다고 주장했다. 이와 관련해 지역 산림 및 조경국은 조사를 진행하고 있는 것으로 알려졌다.

고양이는 일반적으로 A형, B형, 그리고 드물게 AB형까지 세 가지 혈액형을 가지고 있다. A형이나 B형 고양이는 같은 혈액형을 가진 기증자로부터 혈액을 받아야 하며, 그렇지 않으면 치명적인 반응을 일으킬 위험이 있다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



