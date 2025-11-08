본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

자동차

아우디 코리아, 전국 시승행사로 프리미엄 브랜드 경험 확산

오현길기자

입력2025.11.08 08:20

시계아이콘00분 44초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

14일부터 12월14일까지 주요 모델 시승

아우디 코리아는 프리미엄 브랜드 경험을 제공하기 위해 다음 달까지 전국 주요 아우디 공식 전시장에서 시승 이벤트를 진행한다고 8일 밝혔다.


아우디 전동화 비전을 대표하는 '더 뉴 아우디 A6 e-트론'을 중심으로, 올해 출시한 A5, Q5, Q6 e-트론 등 다양한 신차들을 한 곳에서 경험할 수 있는 행사이다. 시승과 더불어 각 전시장마다 다양한 라이프스타일 체험 프로그램이 함께 운영될 예정이다.

아우디 코리아

아우디 코리아

AD
원본보기 아이콘

'더 뉴 아우디 A6 e-트론'은 프리미엄 세그먼트 전기차 전용 플랫폼인 'PPE'를 기반으로 한 아우디 최초의 세단형 전기차 모델로, 세단의 품격과 전동화 기술의 정수를 모두 담아낸 프리미엄 순수전기 중형 세단이다. 세련되고 역동적인 스포트백 실루엣, 미래지향적인 디자인 언어, 그리고 최신 디지털 인터페이스를 통해 아우디만의 스포티하면서도 고급스러운 감성을 완성했다.

시승 행사는 송파대로, 도산대로, 분당, 전주, 의정부, 송도, 원주, 금정, 서대구, 대전, 일산, 울산, 강서, 동탄 등 전국 주요 아우디 공식 전시장에서 진행되며, 전시장별 운영 일정 및 세부 프로그램은 아우디 코리아 공식 홈페이지와 소셜미디어 계정, 또는 각 딜러사의 전시장별 네이버 예약 페이지를 통해 확인할 수 있다.


참가 신청은 네이버 예약 페이지를 통해 가능하며, 본 행사 기간 중 전시장을 방문하여 시승하는 고객에게는 다양한 기념품과 혜택이 제공된다.


아우디 코리아는 "다양한 브랜드 체험 프로그램과 고객 참여형 이벤트를 지속적으로 확대해, 고객이 일상 속에서 아우디만의 진보적인 프리미엄 가치를 경험할 수 있도록 노력할 예정"이라고 말했다.




오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이러다가 영영 사라지는 거 아냐?" 자취 감추는 '국민 간식' 붕어빵 노점 "이러다가 영영 사라지는 거 아냐?" 자취 감추는 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"맥주가 술이야? 음료수지" 가볍게 생각했다가…10년 이상 앞당겨진 '출혈성 뇌졸중'

베이글 열풍 '런베뮤'…이미지에 살고 이미지에 죽는다

"앱 따라가도 없어요" 붕어빵 노점 무슨일이....

무심코 올린 사진 때문에…컵에 비친 '실루엣'에 아이돌 연습생 퇴출

웨이팅 800명 "알리 대박"…성수역 3번 출구 역대급 인파 몰렸다

트럼프에 찰싹 붙은 그녀…국민 82% "전폭적 지지"

"콘크리트 빌딩 물려줄 건가" 유산청·서울시, 종묘 앞 고층개발 충돌

새로운 이슈 보기