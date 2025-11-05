본문 바로가기
전남 무안군의회 현직 의원 숨진 채 발견

호남취재본부 심진석기자

입력2025.11.05 09:37

경찰, 사망 경위 조사 중

목포경찰서 전경

목포경찰서 전경

전남 무안군의회 소속 현직 의원이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.


5일 목포경찰서 등에 따르면 이날 오전 0시33분께 목포시 한 장례식장 주차장에서 무안군의회 A의원이 숨진 채 발견됐다.

경찰은 A의원 사망과 관련, 특별한 범죄 혐의점은 발견하지 못한 것으로 알려졌다.


A의원은 사망 전 자신을 겨냥한 특정 의혹 기사가 나왔는데, 이를 두고 힘들어했던 것으로 전해진다.


경찰은 유족 등을 상대로 A 의원의 정확한 사망 경위를 조사하고 있다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이런 어려움을 겪는 가족 · 지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 SNS상담 '마들랜'에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

