김동연 "윤석열 정부 3년이 민생파탄 원인…국민의힘 입 열개라도 할말없어"

이영규기자

입력2025.11.05 08:52

김동연 경기도지사가 "윤석열 정부 3년의 역주행과 내란이 민생파탄의 원인"이라며 "국민의힘은 입이 열 개라도 할 말이 없다"고 직격했다.


김동연 지사는 5일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "회복과 성장을 위해 고군분투하는 대통령에게 도움은 못 줄망정, 막말로 훼방하는 것은 공당의 도리가 아니다"고 비판했다.

김동연 경기도지사가 5일 자신의 SNS에 올린 글과 사진

그러면서 "이번 예산은 AI 전환, 돌봄, 지역 균형발전을 위한 전략적 투자"라며 "선도국가 도약의 골든타임을 놓쳐서는 안 된다"고 덧붙였다.


이어 "지금이 아니면 더 많은 재정투입으로도 불가능할지 모른다"며 "국민의힘은 이성을 되찾고 예산안 논의에 진지하게 임해야 한다"고 조언했다.


앞서 국민의힘은 이달 초 경남도청에서 부산·울산·경남 지역 민생 예산정책협의회를 열고 현 정부의 경제정책, 특히 이재명 대통령의 내년도 예산안에 대해 강하게 비판하며 민생 파탄을 주장했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
