美 국방장관 "韓 핵추진잠수함, 최선 다해 도울 것"

세부 내용엔 말 아껴

한미 국방 공동성명, 팩트시트 발표 이후 진행

피트 헤그세스 미 전쟁부(국방부) 장관은 4일 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미 대통령이 합의한 한국의 핵추진잠수함 도입과 관련해 "당연히 군(軍) 당국으로서 최선을 다해 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.

헤그세스 장관은 이날 오후 서울 용산구 국방부 청사에서 열린 제57차 한미 안보협의회(SCM) 직후 안규백 장관과 진행한 공동 기자회견에서 한국의 핵추진잠수함 도입과 관련 "트럼프 대통령이 승인한 부분에 대해서 다시 한번 확인 드린다"면서 이같이 밝혔다.

안규백 국방부 장관과 피트 헤그세스 미국 국방부 장관이 4일 오전 서울 용산 국방부 청사에서 제57차 한미안보협의회의(SCM)에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 사진공동취재단 AD 원본보기 아이콘

헤그세스 장관은 이어 "핵추진잠수함과 관련해서는 (미국) 국무부, 에너지부 등 유관기관이 있는데 계속해서 긴밀하게 협조할 것"이라며 "트럼프 대통령은 미국의 동맹이 더 강하고 능력이 제고되길 원하는데, 한국은 그 모델과도 같은 국가"라고 전했다.

또 헤그세스 장관은 "트럼프 대통령은 한국이 더 크고 강력한 능력, 최고의 능력을 갖추는 데 대해 마음을 열고 승인한 것이고, 이것(한국의 핵잠수함 도입)이 한국 자체의 방어 능력 뿐만 아니라 한미동맹에도 도움이 된다는 확신이 있는 것"이라고 덧붙였다.

다만 그는 핵추진잠수함 건조, 저농축 우라늄 제공 등 세부적인 사안에 대해선 "어떤 승인과정을 거치느냐에 대해 여기서 자세한 이야기를 하는 것은 적절치 않다"면서 "선의를 갖고 토론을 통해 긍정적 결과를 끌어낼 것으로 확신한다"고 했다.

한편 헤그세스 장관은 주한미군의 전략적 유연성과 관련해 "한미동맹을 통해 한반도의 안정을 지키고자 하는 의지가 우리에게 있으나, 동시에 역내 비상사태에 대처하기 위한 (전략적) 유연성 제고가 필요한 상황"이라고 진단했다.

헤그세스 장관은 "북한의 위협에 대처하기 위해 대한민국에 위해가 되지 않도록 노력할 것이고, 확장 핵 억제를 변함없이 제공하게 될 것"이라면서 "세계 도처에서 발생하는 위협에 대해선 한미 양국 간 선의에 따른 솔직한 대화를 통해 효과적으로 대처하게 될 것이고, 결론적으로 대북 재래식 방어에 대해서는 한국이 주도적인 역할을 하게 될 것으로 본다"고 했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



