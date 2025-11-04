[포토] 민주당 의원들과 인사하는 이재명 대통령

이재명 대통령이 4일 여의도 국회에서 내년도 정부 예산안에 대한 시정연설후 퇴장 하고 있다. 국민의힘은 불참했다.







