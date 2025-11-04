본문 바로가기
[포토] 이 대통령 시정연설 불참한 국민의힘

김현민기자

입력2025.11.04 13:02

[포토] 이 대통령 시정연설 불참한 국민의힘
이재명 대통령이 4일 국회에서 내년도 정부 예산안에 대한 시정연설을 하고 있다. 국민의힘은 불참했다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

