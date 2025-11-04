이 대통령 "국방 외부 의존은 국민 자존심 문제…자주국방 앞당길 것"

이 대통령 4일, 국회 예산안 시정연설

李 "휴전선 긴장 완화 노력 지속할 것"

이재명 대통령이 4일 오전 국회에서 2026년도 예산안에 대한 시정연설을 위해 입장하고 있다. AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령이 4일 "국방을 외부에 의존한다는 것은 국민적 자존심 문제"라고 지적했다.

이 대통령은 이날 국회서 열린 '2026년도 예산안 시정연설'에서 "(대한민국이) 북한 연간 국내총생산(GDP)의 1.4배에 달하는 국방비를 사용하고, 전 세계 5위의 군사력으로 평가받는다"며 이같이 밝혔다. 내년 국방 예산은 올해보다 8.2% 늘어난 66조3000억원이다.

이 대통령은 "재래식 무기체계를 인공지능(AI) 시대에 걸맞은 최첨단 무기체계로 재편하고, 우리 군을 최정예 스마트 강군으로 신속히 전환하여 국방력을 획기적으로 강화하고, 자주국방 실현을 앞당기겠다"고 강조했다.

다만 이 대통령은 "근본적으로는 한반도 평화 정착을 위해 최선을 다하겠다"면서 "평화가 흔들리면 민주주의도 경제도 국민의 안전도 위협받을 수밖에 없다"고 설명했다.

이어 "남북 간 신뢰 회복과 대화 협력 기반 조성을 위해 담대하고 대승적인 노력을 기울이겠다"면서 "휴전선 일대에서의 군사적 긴장 완화 노력을 지속하고, 교류협력(E), 관계정상화(N), 비핵화(D)를 통한 'END 이니셔티브'로 평화 공존 공동성장의 한반도 새 시대를 열어가겠다"고 얘기했다.

한편 이 대통령은 AI 기술에 대해 "방위산업의 판도도 바꾸고 있다"며 "첨단기술을 보유한 스타트업 발굴과 연구개발(R&D) 투자로 방위산업을 AI 시대의 주력 제조업으로 육성하고 방산 4대 강국의 발판을 마련하겠다"고 언급했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



