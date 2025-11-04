[포토] 위촉장 수여하는 차정인 국가교육위원장

차정인 국가교육위원회 위원장(오른쪽)이 4일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제1차 인재강국 특별위원회 회의에 참석, 반상진 위원장에게 위촉장을 수여하고 하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>