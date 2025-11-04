권대영 "5000피 당연히 가능…'빚투'도 레버리지 일종"

권대영 금융위원회 부위원장은 4일 코스피 5000 달성 가능성에 대해 "당연히 가능하다"고 밝혔다. 코스피가 랠리를 보이면서 청년층까지 이른바 '빚투'에 나서고 있다는 우려에는 "그동안 너무 나쁘게만 봤는데 레버리지의 일종"이라고 일축하면서도 "적정 수준의 투자가 필요하다"고 언급했다.

권 부위원장은 이날 CBS 김현정의 뉴스쇼에 출연해 최근 코스피지수가 4200대를 돌파하는 등 연일 최고치를 경신하고 있는 배경으로 "주식시장을 활성화, 선진화시키기 위한 정부의 노력 등이 국내외에서 평가받은 것"이라며 이같이 밝혔다.

먼저 그는 "시장을 좀 공정하고 투명하게 만들겠다는 게 제일 기본"이라며 "주주 가치를 보장하는 노력들, 예를 들면 상법 개정 등의 노력이 특히 국내외에서 일관되게 지지를 받았다"고 말했다. 또한 "더 중요한 것은 기업의 실적이 나아가는 좋은 국면에 들어갔고, 아시아태평양경제협력체(APEC)정상회의를 거치면서 불확실성이 상당히 해소된 것이 종합적으로 시장에 반영됐다"고 했다. 다만 그는 "유동성 장세인 측면도 감안해야 한다"고 덧붙였다.

이른바 '5000피' 달성 가능성에는 "정부 당국자가 지수 이야기하는 거는 적절치 않다"면서도 "당연히 가능하다"고 자신했다. 그는 "2000 갔다가 3000 갔다가 내려오고 전인미답, 아무도 가보지 않은 길에 약간 설렘도 있고 좀 두려움도 있다"면서도 "힘차게 우상향하는 대한민국 주가지수가 될 것"이라고 강조했다.

권 부위원장은 이날 인터뷰 초반부터 금융위원회, 금융감독원, 한국거래소로 구성된 주가조작 근절 합동대응단의 활동도 강조했다. 합동대응단은 지난 출범 이후 슈퍼리치와 금융전문가들이 결탁해 1000억원 규모로 주가를 조작한 1호 사건, NH투자증권의 고위 임원이 미공개정보를 이용해 부당이익을 챙긴 2호 사건을 연달아 발표한 상태다.

그는 "우리 증시의 병폐인 주가조작을 근절하기 위해서 말씀대로 대통령 지시로 7월 30일에 출범했다"며 "한시 조직이지만 주가조작 처벌에는 시한이 없다. 주가조작이 사라질 때까지 조직을 가동하고 체계적인 방법을 강구해야 할 것"이라고 말했다. 이어 "벌금은 부당이득의 4배에서 6배까지를 때릴 수 있고. 계좌를 지급정지하는 측면, 법원의 판결까지 시간이 많이 걸리니 징벌적 과징금을 물릴 수 있다"면서 "더 중요한 것은 이 사람들을 (주식시장에서) 퇴출 시킬 것"이라고 주가 조작범에 대한 패가망신 의지를 재차 강조했다.

이와 함께 권 부위원장은 최근 청년층을 중심으로 빚을 내 주식에 투자하는 빚투가 늘어나는 상황을 우려하느냐는 질문에는 "그동안은 너무 나쁘게만 봤는데 레버리지의 일종"이라고 답변했다. 다만 "적정 수준의 포트폴리오를 관리하고 리스크를 감내할 수 있는 수준의 투자가 필요하다"고 덧붙였다.

그는 "부동산, 예금, 시가총액 높은 10종목의 투자 수익률을 10년간 비교하니 주식시장이 훨씬 나았다"며 "안정적인 배당수익을 주는 가치주 등에 장기 투자를 하는 게 좋고 정부도 이를 위해 제도적으로 노력해야 한다"고 했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>