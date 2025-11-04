"항공 이모 뽑아요"…승무원 채용 공고 논란

기혼 여성 채용 '항공 이모' 명칭 두고 논란

25세 이하 주로 채용하는 中 항공업계 이례적인 일

중국의 한 항공사가 기혼 여성 및 주부 승무원 채용 공고를 발표하며 '항공 이모(아줌마)'라는 명칭을 사용해 논란이 일고 있다. 지난 2일 중국 매체 차오 뉴스와 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트 등은 중국 상하이에 본사를 둔 저비용항공사인 춘추항공(스프링 항공)이 최근 25세에서 40세 사이의 여성, 특히 결혼하거나 자녀가 있는 지원자를 대상으로 채용 계획을 발표했다고 보도했다. 해당 채용 공고에 따르면, 지원자는 최소 학사 학위 소지자여야 하며, 키는 162㎝에서 174㎝ 사이, 고객 서비스 경험이 있으면 우대된다. 채용 인원은 30~60명이며, 근무지는 상하이와 중국 북서부의 란저우다.

중국 상하이에 본사를 둔 저비용항공사인 춘추항공(스프링 항공)이 최근 25세에서 40세 사이의 여성, 특히 결혼하거나 자녀가 있는 지원자를 대상으로 채용 계획을 발표했다. 사진은 기사의 특정 내용과 관련 없음. China Daily AD 원본보기 아이콘

중국 항공업계에서는 일반적으로 18세에서 25세 사이의 젊은 여성을 승무원으로 채용해왔기 때문에 이번 발표는 이례적이다. 춘추항공의 채용 담당자는 현지 매체와의 인터뷰에서 "기혼 여성은 삶의 경험과 공감 능력이 풍부해 어린이와 노인 승객을 더 잘 돌볼 수 있다"고 설명했다. 춘추항공은 이번 채용이 여성의 다양한 경력과 삶의 단계를 존중하는 인사 정책의 일환이라고 밝혔다. 중국에서는 여성의 법적 정년이 일반적으로 50세로 규정되어 있어, 이번 채용은 경력 단절 여성에게 새로운 기회를 제공한다는 평가도 있다.

춘추항공 "지원자 구분하기 위한 호칭일 뿐, 차별 의도 없어"

다만 이번 채용 과정서 '항공 이모'라는 명칭을 사용해 논란이 일고 있다. 이 표현은 곧장 중국 사회관계망서비스(SNS)에서 7000만 회 이상의 조회 수를 기록하며 논란을 일으켰다. 현지 누리꾼은 "여성에게 무례한 호칭이다", "전통적인 가정주부 이미지를 떠올리게 한다"고 지적했다.

중국 항공업계에서는 일반적으로 18세에서 25세 사이의 젊은 여성을 승무원으로 채용해왔기 때문에 이번 발표는 이례적이다. 춘추항공의 채용 담당자는 현지 매체와의 인터뷰에서 "기혼 여성은 삶의 경험과 공감 능력이 풍부해 어린이와 노인 승객을 더 잘 돌볼 수 있다"고 설명했다. 사진은 기사의 특정 내용과 관련 없음. China Daily 원본보기 아이콘

논란이 확산하자 춘추항공 측은 "차별 의도는 없었다"며 "기혼 지원자를 구분하기 위한 명칭일 뿐이며, 업무, 급여, 승진 경로는 다른 승무원과 동일하다"고 해명했다. 그러면서 '항공 이모'라는 표현은 1990년대 중국 항공업계가 섬유공장에서 해고된 여성 노동자를 승무원으로 채용하면서 생겨난 용어라고 설명했다.

한 기혼 여성 승무원은 인터뷰에서 "우리는 신입 졸업자보다 강점이 있다. 육아와 노인 돌봄 경험이 있고, 팀 내에서 자연스럽게 언니 역할을 한다"고 말했다. 춘추항공은 현재 88명의 '항공 이모'를 고용 중이며, 이 중 74%가 관리직으로 승진한 것으로 알려졌다. 고령 지원자에게는 교육비 할인 혜택을 제공하고 있지만, 남성 기혼 승무원 채용 여부는 아직 정해지지 않았다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>