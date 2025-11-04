본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
여성포럼
지식포켓
AK라디오

중기·벤처

스파크랩, 사우디 정부와 '테크 파운더 인 코리아 2025' 운영

최호경기자

입력2025.11.04 09:35

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

양국 스타트업 협력 강화 모색

스파크랩은 다음 달 12일까지 스파크랩사우디와 사우디아라비아 통신정보기술부(MCIT)와 함께 '테크 파운더 인 코리아 2025(테크 파운더)' 프로그램을 운영한다고 4일 밝혔다.


테크 파운더는 MCIT가 자국 스타트업 생태계 활성화와 창업자 역량 강화를 위해 추진하는 사업이다. 지난해 싱가포르, 올 상반기 영국에 이어 한국에서 세 번째로 진행한다.

스파크랩은 다음 달 12일까지 사우디 정부와 '테크 파운더 인 코리아 2025' 프로그램을 운영한다. 스파크랩

스파크랩은 다음 달 12일까지 사우디 정부와 '테크 파운더 인 코리아 2025' 프로그램을 운영한다. 스파크랩

AD
원본보기 아이콘

이번 프로그램에는 사우디 정부가 직접 선정한 20개 유망 기술 스타트업이 참가해 6주간 한국 스타트업 생태계와 첨단 기술 인프라를 경험하고 협업 방안과 아시아 진출 전략 등을 모색한다.

공동 주최자인 스파크랩은 국내 주요 대기업 및 기관 탐방을 비롯해 ▲유망 스타트업 창업가와의 네트워킹 ▲투자사와 대기업 간 전략적 밋업 ▲기업 진단 및 1대1 맞춤형 멘토링 등 육성 프로그램 제공과 함께 사우디 스타트업에 대한 소개와 협력도 논의할 수 있는 '컴업' 부스도 마련할 예정이다.


또한, 다음 달 8일에는 사우디 스타트업이 국내 투자자 및 스타트업 관계자를 대상으로 사업 모델과 비전을 발표하고 투자 유치 연계와 파트너십 등을 구축할 수 있는 비공개 데모데이도 진행한다.


김유진 스파크랩 대표는 "사우디 유망 스타트업들이 아시아 시장 진출 가능성을 확인하고 상호 보완적인 파트너십을 확대해나가는 계기가 되길 바란다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"연봉 2배 준다니 안 갈 수가 없네"…이공계 인재 해외유출 막을 해법은[BOK포커스] "연봉 2배 준다니 안 갈 수가 없네"…이공계 인재 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

맥주·사케·위스키까지…한국인 술잔 채운 日주류

"생활비 빌려 달라더니 연락 끊겨"…이천수, 수억원 사기 혐의 피소

"윤석열이 총 쏴서 죽이겠다" 증언에…한동훈 "참담하고 비통"

"악, 갑자기 영하라니"…칼바람에 불티나게 팔린 '이것'

셧다운으로 저소득층 밥줄 끊겼는데, 트럼프 핼러윈 호화파티

바쁜 출근길, 오늘도 치명적인 '독약' 한 잔 들고 가셨습니다

"넉달만에 1.3억 올랐어요"…틈새시장으로 뜨는 서울 오피스텔

새로운 이슈 보기