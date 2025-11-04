서울 당산 유원제일2차 재건축 시공사에 대우건설

대우건설 대우건설 047040 | 코스피 증권정보 현재가 3,540 전일대비 20 등락률 -0.56% 거래량 234,124 전일가 3,560 2025.11.04 09:08 기준 관련기사 대우건설 3Q 영업익 전년비 9.1% 감소…"수주·리스크 관리 집중"증권가 "영업이익 80% 줄어든다"…현대건설, '또 터진 자회사'에 실적쇼크 예고대우건설, 투르크 1兆 공장 착공…정원주 "현지 협력 강화" 전 종목 시세 보기 close 은 서울 영등포구 당산동 유원제일2차 아파트를 재건축하는 사업을 수주했다고 4일 밝혔다. 지하 3층~지상 최고 47층 7개 동 703가구에 부대복리시설을 짓는 사업으로 공사비는 3702억원이다.

지하철 2·9호선이 지나는 당산역과 가깝고 한강 변과 인접해 있다. 주변에 초등학교와 중·고등학교가 있다. 회사 측은 새 아파트 단지명으로 '파로 써밋 49'를 제안했다. 파로는 스페인어 등대라는 뜻이며 49는 최고층수이다.

일본 롯본기힐스·LA 산타모니카 플레이스, 라스베이거스 벨라지오 호텔을 디자인한 건축설계그룹 저디가 단지 설계를 맡는다. 대우건설은 한강뷰가 가능한 집을 117가구 추가로 확보했다. 단지 가장 높은 층에는 전용 엘리베이터를 갖춘 복층 형태의 부대시설을 짓기로 했다.

최대열 기자



