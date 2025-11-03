"조회수 올리려고"…부천역서 음란 방송한 남녀 2명, 검찰 송치

조사서 "조회수 위해" 진술

부천시 '유튜버 근절' 시민대책위 출범

부천역 피노키오 광장.

부천역 인근 길거리에서 유튜브 방송을 하면서 성행위를 연상케 하는 동작을 한 유튜버 2명이 검찰에 송치됐다.

3일 경기 부천원미경찰서는 30대 남녀 A씨와 B씨를 공연음란 혐의로 불구속 송치했다고 밝혔다. A씨와 B씨는 지난 6월 19일 부천역 일대 피노키오 광장에서 유튜브 방송을 하면서 음란행위를 한 혐의를 받고 있다.

이들은 경찰 조사에서 "유튜브 조회 수를 올리려고 그랬다"고 진술한 것으로 알려졌다.

최근 부천시는 '막장 유튜버'들의 뿌리를 뽑겠다고 칼을 빼든 상황이다. 지난달 17일 부천역 피노키오광장과 마루광장에서 '부천역 막장 유튜버 근절 시민대책위원회' 발대식과 가두캠페인을 열었다.

부천역 막장 유튜버 근절 시민대책위는 관내 17개 국민운동·시민·사회·단체가 자발적으로 참여해 구성됐으며, 시민들의 불편을 줄여 훼손된 부천시 이미지를 회복하기 위해 출범했다.

조용익 부천시장은 이날 '막장 유튜버·BJ 제재 입법 촉구 서명부'에 서명하고 "시민이 자발적으로 만든 실천이 도시 질서를 지키는 가장 큰 힘"이라며 뜻을 같이했다.





