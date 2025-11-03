"대학 가지 말고 우리 회사로 오라"…고교생에 정규직 러브콜 보낸 이 회사

"대학 고장 났다"…고교생 펠로십 선발

성과 좋으면 정규직 채용 예정

"대학은 고장 났다. 입학 허가는 결함 있는 기준에 근거하고 있다."

미국 인공지능(AI) 데이터 분석 기업 팔란티어(Palantir)가 도발적인 문구와 함께 고교 졸업생을 대상으로 한 '능력주의 펠로십' 프로그램을 내놨다. 대학 진학 대신 곧바로 실무 현장에 뛰어들 수 있도록 돕는 일종의 '탈(脫)대학형 인재 육성 실험'이다.

"능력은 학위가 아니라 실무에서 증명"

미국 인공지능(AI) 데이터 기업 팔란티어가 10대 고교 졸업생들을 펠로십으로 선발했다. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

2알 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 팔란티어는 최근 실험적 프로그램인 '능력주의 펠로십'을 모집했다. 500명 넘는 지원자 중 최종 22명을 선발했다. 선발자 중엔 아이비리그의 하나인 브라운대에 합격한 학생도 있었다. 해당 학생은 미국 국방부 전액 장학금 대상자로도 뽑혔지만 브라운대가 입학 연기를 허락하지 않자 대학 대신 팔란티어를 택했다고 전해졌다.

팔란티어는 모집 공고에서 "대학은 고장 났다. 입학 허가는 결함 있는 기준에 근거하고 있다"며 "능력주의와 탁월함은 더 이상 교육기관의 지향이 아니다"라고 강조했다. 회사는 이 펠로십이 고교 졸업생이 정규직으로 근무할 수 있는 경로라고도 소개했다.

美 인재 양성 패러다임 흔드는 실험

이번 펠로십 프로그램은 앨릭스 카프 팔란티어 최고경영자(CEO)의 가설에 따른 실험이다. 현존하는 미국 대학들은 좋은 직장인을 양성하는 데 더 이상 믿을 만하거나 필요하지 않다는 것이다. 하버퍼드 칼리지에서 철학을 공부하고, 스탠퍼드대에서 법학 학위를 딴 카프 CEO는 지난 8월 실적 발표에서 요즘 대학생을 채용하는 것은 "판에 박힌 말을 하는 사람"을 뽑는 것이라고 발언한 바 있다.

이번에 선발된 22명의 펠로십 1기생들은 4주간의 세미나를 마친 상황이다. 서양 문명의 기초, 미국 역사와 독특한 문화, 미국 내 각종 사회운동 등이 매주별 주제였다. 이들은 11월까지 4개월간 일한 뒤 성과가 좋을 경우 정규직으로 일하게 된다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>