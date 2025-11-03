에프앤가이드 지수 추종 'SOL 조선TOP3플러스 ETF', 순자산 2조 돌파

국내 대표 민간 지수사업자 에프앤가이드는 자사 지수를 기초로 운용되는 신한자산운용의 'SOL 조선TOP3플러스' 상장지수펀드(ETF)가 지난달 31일 기준 순자산총액 2조원을 돌파했다고 3일 밝혔다. 이는 2023년 10월 상장 이후 약 2년 만에 달성한 성과다.

'SOL 조선TOP3플러스'는 에프앤가이드 지수를 추종하는 156개 ETF 중 최초로 순자산 2조원을 넘어선 상이다. 지난달 31일 기준 전체 국내 ETF 중에서도 27번째로 2조원 클럽에 진입했다. 국내주식형 ETF 중에서는 7위, 시장대표지수를 제외한 테마형 ETF 중에서는 1위 규모다.

FnGuide 조선TOP3플러스 지수는 국내 조선 상위 3사를 중심으로 조선 기자재 및 해운 등 밸류체인 전반을 포괄해, 조선 산업의 성장 모멘텀을 반영하도록 설계된 지수다.

최근 글로벌 해상 운임 강세와 LNG선 중심의 수주 확대, 조선업 공급 제한 등 산업 구조적 변화가 맞물렸다. 미국의 MASGA 정책 기조와 함께 관련 테마에 대한 투자 수요가 급증한 것이 이번 성과의 주요 배경으로 꼽힌다. 또한 투자자 관심 확산에 따라 동일 지수를 기초로 한 레버리지형 ETF도 올해 7월 상장하며 상품 라인업이 한층 강화됐다.

에프앤가이드 지수를 기초로 한 전체 ETF의 순자산총액은 10월 말 기준 31조3000억원으로, 한 달 사이 약 5조원 증가하는 등 지속적인 성장세를 보이고 있다. 또한 순자산 1조원을 초과한 주식형 ETF만 9개에 달한다. 에프앤가이드 지수의 시장 내 영향력이 한층 확대되고 있음을 보여준다.

에프앤가이드 관계자는 "이번 성과는 에프앤가이드 지수의 높은 신뢰성과 운용사와의 긴밀한 협업이 만들어낸 결과"라며 "앞으로도 산업 트렌드와 투자자 니즈를 반영한 다양한 지수 솔루션을 제공함으로써 시장과 함께 성장하는 지수사업자로 자리매김하겠다"고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



