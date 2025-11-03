본문 바로가기
[인사]기획재정부

세종=조유진기자

입력2025.11.03 14:08

◇ 실장급 인사 ▲차관보 강기룡 ▲재정관리관 강영규 ▲대변인 유수영 ▲기획조정실장 황순관





세종=조유진 기자 tint@asiae.co.kr
