크래프톤, 박재철 신임 최고안전책임자 영입

성수 클러스터·e스포츠 등 안전관리 체계 구축

크래프톤은 박재철 본부장을 최고안전책임자(CSMO)로 영입했다고 3일 밝혔다.

박재철 크래프톤 최고안전책임자(CSMO). 크래프톤 제공 AD 원본보기 아이콘

선진형 안전관리 체계를 구축하고, 성수 클러스터 이전과 e스포츠 등 주요 사업 운영 과정에서 발생할 수 있는 안전 리스크를 사전에 관리하기 위한 조치다.

박재철 CSMO는 삼성 계열사에서 약 20년간 안전환경 업무를 수행했으며, 이후 한국수력원자력과 미래에셋자산운용에서 산업안전 및 환경경영 전반을 총괄한 전문가다. 크래프톤에서도 전사 안전경영 전략을 수립하는 등 안전·보건 리스크를 선제적으로 차단하는 역할을 한다. 구성원이 안전하게 근무할 수 있는 환경 조성에 힘쓸 계획이다.

크래프톤은 이번 인사를 통해 사업 기획부터 운영까지 전 단계에서 안전 기준을 강화하고, 위험이 식별될 경우 즉시 중단할 수 있는 제도를 도입한다. 또 e스포츠 등 대형 오프라인 행사에는 사전 위험 평가부터 현장 점검, 사후 평가로 이어지는 프로세스를 표준화해 운영할 예정이다. 사업 단계별 리스크를 사전에 관리할 수 있는 거버넌스 기반을 마련하고, 조직 전반의 안전경영 수준을 글로벌 기준에 맞춰 강화한다는 방침이다.

박재철 CSMO는 "법규 준수를 넘어 안전을 기획 단계에서부터 내재화하는 크래프톤의 안전경영 철학에 깊이 공감한다"며 "회사 주요 프로젝트 전반에서 지속가능한 안전경영 기반을 확립하겠다"고 말했다





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>